Хотите сохранить мышцы, ешьте виноград. Неожиданную пользу ягоды обнаружили ученые

С возрастом мышечная масса начинает снижаться, и это сказывается не только на фигуре, но и на состоянии всего организма. Как укрепить мышцы, если нет возможности тягать гантели? Ученые сделали неожиданное открытие.«Снижение массы скелетных мышц начинается уже с 30 лет и составляет 0,5–1% в год. После 50 лет эта цифра составляет уже 1–2%. А к 90 годам потери мышечной массы могут достигать 50%», — рассказала «Доктору Питеру» врач-диетолог Анна Цуканова.Состояние, когда в организме мало мышц, называется саркопенией. С таким сталкиваются люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе, раковые больные.Почему важно иметь крепкие мышцы? Во-первых, это защита нашего скелета. Во-вторых, от работы мышц зависят пищеварение, сердечная функция, работа мозга, зрение, слух.«Наше тело почти на 80% состоит из мышцы. Сердце — тоже мышечный орган. Сосуды, которые в организме как дороги для доставки крови, также имеют мышечную стенку: они сжимаются и разжимаются, — говорит нейрохирург Юрий Шулев. — Мышцы — это как маленькое сердце для каждого сегмента тела».Остановить потерю мышц помогают умеренные силовые тренировки и белковая пища. Кроме того, согласно новому исследованию, в свой ежедневный рацион стоит добавить виноград.Известно, что виноград содержит более 1600 фитохимических веществ. Полифенолы винограда, включая вещество ресвератрол, помогают снизить риск сердечно сосудистых болезней, заболеваний ЖКТ и мочевого пузыря. Они влияют на работу мозга, зрение и состояние кожи.«Ежедневное употребление винограда изменяет экспрессию генов мышц, которые способствуют набору сухой мышечной массы и снижают маркеры мышечной дегенерации», — приходят к выводу авторы исследования из Университета Западной Новой Англии.Эксперимент провели на пожилых мышах — если перевести на человеческий возраст, грызунам было по 80 лет. Животным давали 5% виноградный порошок, что было эквивалентно двум порциям (250 граммам) винограда для человека.«Результаты показали, что потребление двух порций винограда в день изменило более 20 000 генов, значительно повлияв на метаболизм мышц, — говорят авторы. — Гены, связанные со здоровьем мышц, в том числе, с сухой мышечной массой, были повышены. В то время как гены, которые ухудшали состояние мышц, были подавлены».Так, виноград активировал ген AHSG, который важен для регуляции жира в организме и чувствительности к инсулину. Повысил ген ALB, который служит резервуаром для аминокислот — его низкие уровни в мышцах связаны с саркопенией. Повлиял на гены APOA1 и 4 — они улучшают усвоение глюкозы и снижают накопление жира.«Наши результаты показывают, что фитохимические компоненты винограда полезны для здоровья мышц, особенно у самок. Поэтому добавление винограда в рацион может служить дополнительным подходом к традиционным способам поддержания мышц, таким как упражнения и питание, богатое белком, — подчеркивают ученые.Учитывая, что 10–16% пожилых страдают от саркопении, это открытие предлагает многообещающее направление для стратегий питания, которые поддерживают здоровье мышц».

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