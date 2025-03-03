Не спится: почему с наступлением весны могут возникать разные нарушения сна

С наступлением весны многие люди начинают жаловаться на нарушения сна — в такие периоды нужно следить за тем, не появляются ли и другие неблагополучные изменения в работе организма.Начало весны — то непростое переходное время, когда возникают или усиливаются разные проблемы со сном, что часто объясняется происходящей гормональной перестройкой организма. Об этом напомнил психиатр Михаил Каштанов.«Очень часто нарушения сна, возникающие с наступлением весны, вызываются гормональными реакциями организма на происходящие климатические изменения. Продолжительность светового дня увеличивается, и организм начинает вырабатывать меньше мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Это приводит к трудностям с засыпанием и более поверхностному сну. К тому же весной активизируются обменные процессы, что может влиять на работу эндокринной системы. Возникают резкие колебания уровней кортизола (гормон стресса) и серотонина, может нарушаться выработка гормонов щитовидной железы, что вызывает бессонницу или, наоборот, повышенную сонливость».Другие причины, объясняющие почему с наступлением весны могут возникать разные нарушения сна.Дефицит витаминов и магния. После зимы организм часто испытывает нехватку витамина D, магния и витаминов группы B — их недостаток может негативно сказаться на работе нервной системы и качестве сна.Метеозависимость. Для начала весны характерна погодная нестабильность, когда возникают резкие перепады температуры, атмосферного давления и влажности, геомагнитной обстановки, — все это тоже влияет на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей.Эмоциональная нестабильность. Весной многие люди сталкиваются с повышенной раздражительностью, тревожностью и перепадами настроения. Такие состояния тоже могут возникать как проявление происходящей перестройки в организме, и они часто препятствуют расслаблению и нормальному засыпанию, делают сон зыбким и поверхностным.Аллергические реакции. С наступлением весны из-за бурного цветения растений нередко возникают аллергические реакции и повышается риск аутоиммунных нарушений. В организме в такой момент активизируются процессы воспаления, которое может негативно отражаться на состоянии нервной системы, мозга. Трудности с засыпанием, бессонница, несвоевременные пробуждения возникают при этом как последствия.Какие нарушения сна чаще всего возникают весной?Бессонница (инсомния). Наиболее распространенное нарушение сна, которое проявляется трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями ночью или ранним подъемом. Весной бессонница может быть связана с гормональными изменениями, стрессом или дефицитом витаминов и микроэлементов.Поверхностный сон. Человек может спать достаточное количество часов, но чувствовать себя разбитым и уставшим. Это связано с тем, что сон бывает недостаточно крепким, становится менее глубоким и восстанавливающим.Гиперсомния (повышенная сонливость). Некоторые люди, испытывают постоянную сонливость и упадок тонуса. Такая проблема может объясняться недостатком витаминов, гормональными изменениями, синдромом хронической усталости или выгорания.Нарушения циркадных ритмов. С увеличением светового дня люди часто продлевают и период своей активности, начинают позднее ложиться спать. В результате сформировавшиеся за зиму циклы сна и бодрствования нарушаются, что сказывается на качестве сна.Синдром беспокойных ног. Если за зиму в организме возникает существенный недостаток железа или магния, это повышает вероятность развития данного синдрома, при котором человек, лежа в постели, испытывает неприятные ощущения в ногах (зуд, покалывание, жжение) и вынужден постоянно двигать ими. Разумеется, это мешает ему спать.«Нарушения сна — это не просто временное неудобство. Они могут быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем, таких как тревожные расстройства и депрессия, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или нарушения работы надпочечников, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие неврологические заболевания. Поэтому с такой проблемой в отдельных случаях необходимо идти к специалисту, а не пить успокаивающее».Когда обращаться к врачу:Возникают длительные нарушения сна: они продолжаются более 2-3 недель и негативно влияют на качество жизни;Постоянно ощущается сильная дневная сонливость (особенно если раньше ее не было);Когда есть подозрение на апноэ (громкий храп ночью и усталость днем);Когда возникшие нарушения сна сопровождаются подавленным настроением, апатией или постоянным беспокойством;Когда невозможность бессонницу провоцирует болевой синдром.

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