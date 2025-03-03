NM: ежедневная доза экстракта ростков брокколи помогает в профилактике диабета

Новое исследование предполагает, что ключевое соединение в таких продуктах, как брокколи, брюссельская капуста и белокочанная капуста, может снижать уровень сахара в крови, потенциально обеспечивая недорогой и доступный способ профилактики развития диабета 2 типа.В исследовании приняли участие 74 человека в возрасте от 35 до 75 лет с повышенным уровнем сахара в крови, что позволяет отнести их к преддиабету. Все участники также имели избыточный вес или страдали ожирением.Добровольцам давали либо соединение, обычно встречающееся в крестоцветных овощах, известное как сульфорафан, либо плацебо каждый день в течение 12 недель. Те, кому давали сульфорафан, показали значительное снижение уровня сахара в крови, сообщают исследователи под руководством группы из Гетеборгского университета в Швеции.«В настоящее время лечение преддиабета во многих отношениях несовершенно, но эти новые данные открывают путь к возможному целенаправленному лечению с использованием сульфорафана, извлеченного из брокколи, в качестве функционального продукта питания», — говорит Андерс Розенгрен, молекулярный физиолог из Гетеборгского университета.У некоторых людей в тестовой группе снижение уровня сахара в крови было еще более значительным: у тех, у кого были ранние признаки легкого возрастного диабета, относительно низкий ИМТ, низкая резистентность к инсулину, низкая частота жировой болезни печени и низкая секреция инсулина, наблюдалось снижение, вдвое превышающее средний показатель.Бактерии кишечника, похоже, также имеют значение. Команда определила бактериальный ген BT2160, который, как известно, участвует в активации сульфорафана, как значимый; у тех, у кого было больше этого гена в бактериях кишечника, наблюдалось среднее падение сахара в крови на 0,7 миллимоль на литр по сравнению с 0,2 ммоль/л для сульфорафана по сравнению с плацебо в целом.Эти различия демонстрируют необходимость персонализированных подходов к преддиабету. Чем больше мы узнаем о том, какие группы людей получают наилучший ответ от того или иного лечения, тем более эффективными будут эти методы лечения.«Результаты исследования также предлагают общую модель того, как патофизиология и кишечная флора взаимодействуют и влияют на результаты лечения, — модель, которая может иметь более широкие последствия», — говорит Розенгрен.По оценкам, преддиабет поражает сотни миллионов людей во всем мире, и показатели заболеваемости быстро растут. Примерно у 70–80 процентов людей с преддиабетом впоследствии разовьется диабет, хотя эта цифра значительно варьируется в зависимости от пола и используемых определений.Очевидно, что существует острая необходимость предотвратить переход от одного состояния к другому – и все последствия для здоровья – но преддиабет часто остается недиагностированным или нелеченным. Эти новые данные, безусловно, могут помочь, но исследователи также подчеркивают важность целостного подхода к снижению риска диабета.«Факторы образа жизни остаются основой любого лечения преддиабета, включая физические упражнения, здоровое питание и снижение веса», — говорит Розенгрен.

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