Врач Маршинцева назвала пять самых опасных ошибок гипертоников

Отказ от физической активности, неверный прием лекарств и излишне частое измерение давления входят в число основных ошибок, которые допускают люди с гипертонией. Об этом рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.По словам Юлии Маршинцевой, пациенты с гипертонической болезнью часто прекращают прием препаратов, назначенных врачом, как только их состояние улучшается и давление нормализуется. Однако, как отмечает специалист, это является серьезной ошибкой в лечении.Кардиолог подчеркивает, что многие пациенты также склонны принимать препараты, основываясь на советах друзей и знакомых. Юлия Маршинцева акцентирует внимание на том, что лекарство, эффективное для одного человека, может не подойти другому. Она подчеркивает, что выбор препарата должен осуществляться исключительно совместно с врачом.Еще одной распространенной ошибкой среди гипертоников является слишком частое измерение артериального давления. Кардиолог отмечает, что нет необходимости измерять давление каждые 15 минут, поскольку это может вызвать тревогу и, как следствие, привести к его повышению. Обычно, в процессе подбора терапии, врач рекомендует измерять давление три раза в день, однако, при ухудшении самочувствия или головной боли, можно проводить дополнительные измерения, советует врач.Врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с Москва 24 также обратил внимание на то, что у гипертоников, злоупотребляющих курением и алкоголем, значительно увеличивается риск развития сосудистых осложнений.Виктор Лишин также отметил, что чрезмерное потребление соли является серьезной ошибкой, так как она способствует задержке жидкости в организме, что негативно сказывается на работе сердца и почек. Эксперт рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки.Кроме того, нужно помнить, что люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма сердца, миокардитом и перенесенным инфарктом находятся в группе риска по развитию сердечной недостаточности. Чтобы избежать ухудшения состояния, рекомендуется ограничить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина и сахара, избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса, а также строго следовать назначениям врача в приеме лекарственных препаратов.

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