CHM: создан искусственный микробиом для защиты от кишечных инфекций

Исследователи из Университета штата Пенсильвания разработали синтетический микробиом, который показал высокую эффективность в борьбе с опасной кишечной инфекцией Clostridioides difficile (C. difficile). Эта бактерия вызывает тяжелую диарею, воспаление кишечника и трудно поддается лечению. Новый метод, протестированный на мышах, может стать альтернативой антибиотикамОбычные методы лечения C. difficile часто неэффективны: антибиотики могут уничтожить не только вредные, но и полезные бактерии кишечника, усугубляя проблему.Ученые решили пойти другим путем. Они проанализировали микробиом на основе 12 исследований и выявили 37 штаммов бактерий, способных подавлять рост C. difficile. Затем они разработали синтетический микробиом, состоящий только из полезных бактерий, которые препятствуют размножению инфекции.Синтетический микробиом успешно защищал мышей от инфекции и снижал тяжесть заболевания. При этом метод не требует донорского материала, исключая риск передачи патогенов.Ключевую роль играет бактерия Peptostreptococcus, которая «забирает» аминокислоту пролин, необходимую для роста C. difficile.Разработчики подали заявку на патент и планируют дальнейшие исследования. В перспективе этот метод может быть использован не только для лечения C. difficile, но и для терапии воспалительных заболеваний кишечника.«Мы превращаем знания о микробиоме в точечные методы лечения», — подчеркнул ведущий автор исследования Джордан Бизанс.

