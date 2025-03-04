Не сливать: чем полезны жидкости в консервированной фасоли, горошке и других консервах
Многие люди сливают жидкость из консервов, не задумываясь о том, что она тоже может обладать питательной ценностью. В частности, организму могут быть полезны жидкости в консервированной фасоли и зеленом горошке, подтвердила диетолог Василиса Пономарева.
Жидкость в консервированной фасоли, как уточнила эксперт, известна под названием «аквафаба», — этои вязкий раствор, который образуется при варке бобовых, обладает уникальными свойствами.
Полезные свойства:
Аквафаба является источником питательных веществ, она содержит некоторое количество белка, углеводов и минералов, таких как калий и магний, которые переходят в нее из фасоли.
Благодаря своей вязкости аквафаба может использоваться в кулинарии как натуральный загуститель, заменитель более жирных яиц или масла.
Жидкость из фасоли содержит крайне небольшое количество калорий, что делает ее отличным дополнением блюдам.
Как использовать:
Добавлять в супы или соусы для придания густоты.
Использовать для приготовления диетической выпечки или майонеза.
Добавлять в смузи для увеличения объема без лишних калорий.
Жидкость в консервированном зеленом горошке. Это легкий рассол сохраняет питательные свойства самого горошка.
Полезные свойства:
Содержит витамины и минералы, в нее переходят водорастворимые витамины (например, витамин С) и минералы (калий, магний), которые содержатся в горошке.
Как и в случае с фасолью, жидкость из горошка содержит минимум калорий и при этом обладает приятным вкусом (что делает ее хорошей добавкой к другим блюдам).
Такая жидкость может содержать небольшое количество клетчатки и действовать на кишечник как пребиотик, стимулируя рост полезных бактерий.
Как использовать:
Добавлять в супы или рагу для усиления вкуса.
Применять как основу для овощных бульонов.
Использовать для приготовления соусов или подливок.
Жидкости в других консервах
Консервированные овощи (кукуруза, морковь, свекла): жидкость в них содержит витамины и минералы, которые переходят из овощей.
Витамин С (антиоксидант, поддерживает иммунитет).
Витамины группы B (участвуют в обмене веществ).
Калий (поддерживает работу сердца и мышц).
Магний (важен для нервной системы и мышц).
Железо (необходимо для кроветворения).
Жидкость в консервированных фруктах (ананасы, персики, груши): она содержится следующие питательные вещества:
Витамин С (антиоксидант, поддерживает иммунитет).
Витамины группы B (участвуют в обмене веществ).
Калий (поддерживает работу сердца и мышц).
Магний (важен для нервной системы).
Органические кислоты (например, в ананасах присутствует бромелайн, способствующий более активному пищеварению).
Жидкость в консервированных грибах: содержит ароматические вещества, а также минеральные вещества: калий и фосфор. Такую жидкость можно использовать для приготовления грибных супов, соусов или ризотто.
Жидкость в консервированной рыбе (тунец, лосось, сардины): она насыщена омега-3 жирными кислотами и белком, ее можно использовать как основу для рыбного бульона, добавлять в пасты.
Жидкость в консервированных бобовых (нут, чечевица): содержит белок, клетчатку и минералы, подходит для приготовления хумуса, супов.
Что полезно знать. Жидкости в консервированных продуктах — это не просто вода, а насыщенный источник питательных веществ, который можно использовать в кулинарии. Такие жидкости содержат витамины, минералы и другие полезные элементы, которые переходят в них из продуктов в процессе консервации (поэтому их использование повышает питательную ценность блюд). Вдобавок можно пробовать использовать жидкости из разных консервов в новых рецептах: например, жидкость из ананасов может стать основой для сладкого соуса, а жидкость из тунца — для пикантной заправки.
Следует помнить, что промышленные консервы нередко содержат много соли или могут содержать нежелательные добавки. В их качестве нужно быть уверенными.
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