Не сливать: чем полезны жидкости в консервированной фасоли, горошке и других консервах

Сливая жидкости из банок с консервированной фасолью или других, вы лишаетесь многих питательных веществ, ведь в таких составах могут содержаться полезные ля организма витамины, макро- и микроэлементы.Многие люди сливают жидкость из консервов, не задумываясь о том, что она тоже может обладать питательной ценностью. В частности, организму могут быть полезны жидкости в консервированной фасоли и зеленом горошке, подтвердила диетолог Василиса Пономарева.Жидкость в консервированной фасоли, как уточнила эксперт, известна под названием «аквафаба», — этои вязкий раствор, который образуется при варке бобовых, обладает уникальными свойствами.Полезные свойства:Аквафаба является источником питательных веществ, она содержит некоторое количество белка, углеводов и минералов, таких как калий и магний, которые переходят в нее из фасоли.Благодаря своей вязкости аквафаба может использоваться в кулинарии как натуральный загуститель, заменитель более жирных яиц или масла.Жидкость из фасоли содержит крайне небольшое количество калорий, что делает ее отличным дополнением блюдам.Как использовать:Добавлять в супы или соусы для придания густоты.Использовать для приготовления диетической выпечки или майонеза.Добавлять в смузи для увеличения объема без лишних калорий.Жидкость в консервированном зеленом горошке. Это легкий рассол сохраняет питательные свойства самого горошка.Полезные свойства:Содержит витамины и минералы, в нее переходят водорастворимые витамины (например, витамин С) и минералы (калий, магний), которые содержатся в горошке.Как и в случае с фасолью, жидкость из горошка содержит минимум калорий и при этом обладает приятным вкусом (что делает ее хорошей добавкой к другим блюдам).Такая жидкость может содержать небольшое количество клетчатки и действовать на кишечник как пребиотик, стимулируя рост полезных бактерий.Как использовать:Добавлять в супы или рагу для усиления вкуса.Применять как основу для овощных бульонов.Использовать для приготовления соусов или подливок.Жидкости в других консервахКонсервированные овощи (кукуруза, морковь, свекла): жидкость в них содержит витамины и минералы, которые переходят из овощей.Витамин С (антиоксидант, поддерживает иммунитет).Витамины группы B (участвуют в обмене веществ).Калий (поддерживает работу сердца и мышц).Магний (важен для нервной системы и мышц).Железо (необходимо для кроветворения).Жидкость в консервированных фруктах (ананасы, персики, груши): она содержится следующие питательные вещества:Витамин С (антиоксидант, поддерживает иммунитет).Витамины группы B (участвуют в обмене веществ).Калий (поддерживает работу сердца и мышц).Магний (важен для нервной системы).Органические кислоты (например, в ананасах присутствует бромелайн, способствующий более активному пищеварению).Жидкость в консервированных грибах: содержит ароматические вещества, а также минеральные вещества: калий и фосфор. Такую жидкость можно использовать для приготовления грибных супов, соусов или ризотто.Жидкость в консервированной рыбе (тунец, лосось, сардины): она насыщена омега-3 жирными кислотами и белком, ее можно использовать как основу для рыбного бульона, добавлять в пасты.Жидкость в консервированных бобовых (нут, чечевица): содержит белок, клетчатку и минералы, подходит для приготовления хумуса, супов.Что полезно знать. Жидкости в консервированных продуктах — это не просто вода, а насыщенный источник питательных веществ, который можно использовать в кулинарии. Такие жидкости содержат витамины, минералы и другие полезные элементы, которые переходят в них из продуктов в процессе консервации (поэтому их использование повышает питательную ценность блюд). Вдобавок можно пробовать использовать жидкости из разных консервов в новых рецептах: например, жидкость из ананасов может стать основой для сладкого соуса, а жидкость из тунца — для пикантной заправки.Следует помнить, что промышленные консервы нередко содержат много соли или могут содержать нежелательные добавки. В их качестве нужно быть уверенными.

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