Врач подсказала способы избавиться от «ночного дожора»

Синдром ночной еды, известный в народе как «ночной дожор», увеличивает риск диабета и ожирения, предупредила главный терапевт России Оксана Драпкина. Способы избавиться от этого расстройства пищевого поведения (РПП) она подсказала в своем Telegram-канале.Врач указала, что люди с синдромом ночной еды употребляют большую часть своего ежедневного рациона ночью, после ужина или во время перекусов после полуночи, зачастую пища им заменяет снотворное. По ее словам, одно из самых важных правил борьбы с этим расстройством заключается в нормализации режима питания. Чтобы уменьшить тягу к еде вечером, необходимо получить достаточно пищи в течение дня, подчеркнула Драпкина.Также утихомирить ночной голод поможет ароматерапия. Наиболее оптимальные эфирные масла для этого — масла гвоздики, корицы, миндаля, апельсина, мяты, грейпфрута, лимона, имбиря, яблока, розы, лаванды или аниса.Еще одна рекомендация терапевта — стараться не пропускать завтрак. Причем именно этот прием пищи должен быть одним из самых плотных за день и содержать достаточное количество белка — мяса, яиц, молочных продуктов. В идеале есть надо небольшими порциями каждые несколько часов, в зависимости от распорядка дня, добавила врач.

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