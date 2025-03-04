CM: найден новый механизм активного сжигания калорий

Исследователи из Университета Южной Дании обнаружили новый механизм, который может помочь поддерживать активное сжигание калорий при снижении потребления пищиМногие, кто пытался сбросить вес с помощью сокращения калорий, сталкиваются с эффектом «плато»: сначала килограммы уходят, но затем тело замедляет обмен веществ, снижая расход энергии. Этот процесс — защитный механизм организма, реагирующего на возможный дефицит пищи.Такая же проблема возникает у пациентов, принимающих препараты для похудения, например, Ozempic. После потери 20-25% массы тела эффект этих лекарств ослабевает.«На первых этапах похудение идет хорошо, но затем организм адаптируется, и процесс замедляется», — объяснил ведущий автор исследования Ким Равнскьер.Ученые изучали влияние гена Plvap на метаболизм печени у мышей и неожиданно обнаружили его ключевую роль. В норме этот ген помогает печени переключаться с сжигания сахара на сжигание жира во время голодания. Однако, если Plvap отключить, печень перестает воспринимать сигнал о голоде и продолжает активно расходовать сахар, что ускоряет обмен веществ.Оказалось, печень без Plvap продолжает «думать», что организм питается, и поддерживает высокий уровень метаболизма. Жир из жировых запасов при этом не оседает в печени, а перераспределяется в мышцы, улучшая их чувствительность к инсулину. У мышей с отключенным Plvap наблюдались пониженные уровни сахара в крови, что может быть полезно для лечения диабета.Если удастся разработать препарат, который имитирует эффект отключения Plvap, это поможет преодолеть эффект плато при похудении, позволяя продолжать сбрасывать вес и усилить действие препаратов для снижения веса, продлевая их эффективность.Пока исследования проводились только на мышах, но результаты дают надежду на создание новых методов лечения ожирения и диабета.«Путь от экспериментов на животных до появления лекарства — долгий, но потенциал нашего открытия огромен», — подчеркнул Ким Равнскьер.

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