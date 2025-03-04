Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

Люди с гипертонической болезнью часто перестают принимать назначенные врачом препараты, как только нормализуется давление и улучшается самочувствие, однако так делать нельзя рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.Кардиолог указала на то, что гипертония не лечится курсами — препараты подбираются на всю жизнь. «Если давление хорошее, значит, врач все сделал правильно. Но такие препараты нужно принимать ежедневно, а некоторые пациенты самовольно их отменяют», — отметила Маршинцева и добавила, что в этом случае проблемы с давлением вскоре возвращаются.Кроме того, ошибкой она назвала прием препаратов по совету друзей и знакомых и слишком частое измерение давления. Если проверять давление каждые 15 минут, это только вызовет тревогу, приводящую к повышению давления, объяснила врач. По ее словам, во время подбора терапии давление нужно измерять три раза в день, но если человек плохо себя чувствует, можно проверить показатели дополнительно.

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