Может быть опасным симптомом: почему в животе скапливаются и не находят выхода газы

Следует помнить, что задержку газов могут провоцировать серьезные заболевания.Скопление газов в животе, не находящих вывода, — распространенная проблема, которая во многих случаях способствует дискомфорту, вздутию, боли. Очень часто такое состояние бывает временной проблемой, не представляющей угрозы для здоровья (у многих она возникает из-за естественных процессов в организме).Но иногда задержка газов может быть потенциально опасным симптомом, возникающим в связи с более тяжелыми нарушениями, об этом напомнила гастроэнтеролог Александра Алисова. Почему в животе вдруг скапливаются и не находят выхода газы: причины этого явления бывают как достаточно безвредными, так и требующими внимания, подчеркнула врач.Особенности питания. Некоторые продукты способствуют повышенному газообразованию. К ним относятся:Бобовые (горох, фасоль, чечевица);Овощи (капуста, редис, лук);Фрукты (яблоки, груши, виноград);Молочные продукты (при непереносимости лактозы);Газированные напитки и пиво.Эти продукты содержат вещества, которые плохо перевариваются в тонком кишечнике и ферментируются затем бактериями в толстом кишечнике, что приводит к активному образованию газов.Аэрофагия (заглатывание воздуха). В разных обстоятельствах человек может непреднамеренно заглатывать воздух. Это особенно часто происходит, если:Есть быстро или на ходу;Жевать жвачку;.Пить через соломинку;Курить.Заглатываемый воздух скапливается в желудке и кишечнике, вызывая чувство распирания, которое иногда бывает ощутимо дискомфортным.Малоподвижный образ жизни. Недостаток физической активности замедляет перистальтику кишечника, что может привести к застою газов. Регулярные прогулки или легкие упражнения помогают стимулировать работу кишечника и способствуют естественному выведению газов.Стресс и нервное напряжение. Между мозгом и кишечником существует специфическая связь, клетки кишечника обладают особой чувствительностью к веществам, производимым центральной нервной системой. Тяжелые переживания могут влиять на работу желудочно-кишечного тракта, вызывая спазмы и нарушая его моторику. Это, в свою очередь, провоцирует задержку газов и неприятные ощущения.Изменения гормонального фона. У женщин скопление газов может быть связано с колебаниями гормонального баланса, например, происходящими под влиянием менструального цикла, беременности или менопаузы. В такие периоды их кишечник обычно становится менее активным.Синдром раздраженного кишечника (СРК). Он представляет собой функциональное расстройство, при котором нарушается моторика кишечника. Помимо вздутия и задержки газов, СРК может сопровождаться болями в животе, диареей или запором. Он не угрожает жизни, но способен значительно снизить ее качество.Нарушения в микрофлоре кишечника. Их фактором часто бывает неправильное питание (недостаток клетчатки, натуральных пробиотиков и микроэлементов), прием антибиотиков, хронические воспалительные процессы.Непереносимость лактозы или глютена. У некоторых людей отсутствуют ферменты, необходимые для переваривания лактозы (молочного сахара) или глютена (белка, содержащегося в злаках). Это приводит к брожению пищи в кишечнике и скоплению газов.Кишечная непроходимость. Ее возникновение является опасным нарушением, при котором пищевые массы перестают проходить по кишечнику. Газы и каловые массы не могут выйти, что сопровождается сильной болью, вздутием живота, тошнотой. Кишечная непроходимость требует немедленного медицинского вмешательства.Заболевания поджелудочной железы. При панкреатите или недостаточности поджелудочной железы нарушается выработка ферментов, необходимых для переваривания пищи. Это тоже провоцирует повышенное газообразование и задержку газов.Опухоли кишечника. Новообразования в кишечнике могут механически препятствовать прохождению газов и каловых масс. Неблагоприятный процесс сопровождается потерей веса, кровью в стуле и хроническим вздутием живота.Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит). Эти хронические патоогии сопровождаются воспалением стенок кишечника, что нарушает его работу и ведет к скоплению газов.Когда обращаться к врачу? Когда возникшее в животе скопление газов, не находящих выхода, сопровождается другими неблагополучными изменениями, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.Вот симптомы, которые нельзя игнорировать при таком нарушении:Сильная боль в животе;.Тошнота и рвота;Длительный запор или диарея;.Следы крови в стуле;.Потеря веса без видимой причины;.Состояние лихорадки.

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