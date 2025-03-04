Почему интонация речи важнее чем сами слова: нейробиологи

Исследование Северо-Западного университета (США) обнаружило, что восприятие речи зависит не только от слов, но и от того, как они произносятся. Долгое время ученые считали, что обработка интонации (просодии) происходит в одной части мозга — в верхней височной извилине. Однако новое исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что в этом процессе ключевую роль играет извилина Гешля (Heschl's gyrus), ранее известная только как центр обработки звуков.Просодия — это ритм, высота и интонация речи, которые помогают передавать эмоции, акценты и смысл фраз. Например, вопрос «Ты идешь?» можно произнести с разной интонацией, что изменит его значение — от простого уточнения до выражения недовольства.Как проходило исследованиеКоманда ученых изучала работу мозга 11 подростков с тяжелой эпилепсией, которым для лечения имплантировали электроды. Это дало возможность в реальном времени отслеживать, как мозг реагирует на речь. Пока пациенты слушали аудиокнигу «Алиса в стране чудес», исследователи фиксировали активность в различных областях мозга.Вот что ученые выяснилиИзвилина Гешля не просто анализирует звуки, а преобразует их в лингвистическую информацию, позволяя человеку различать акценты и эмоции.Просодия кодируется в мозге гораздо раньше, чем считалось ранее. Другими словами мозг расшифровывает эмоции в голосе быстрее, чем мы слышим слова.В отличие от людей, мозг приматов может воспринимать звуки речи, но не умеет распознавать интонации и акценты как осмысленные элементы, что делает человеческую речь уникальной.«Наше исследование ставит под сомнение устоявшиеся представления о том, какие области мозга и каким образом обрабатывают интонацию в речи — те незаметные изменения в голосе, которые помогают передавать смысл и эмоции», — объяснил Дж. Найк Гнанатея, соавтор исследованияПрактическое значениеПолученные данные могут помочь в разработке новых методов лечения речевых расстройств при аутизме, после инсульта или диспросодии (нарушение интонации речи). Ученые также добавили, что эти открытия могут улучшить голосовых помощников на основе ИИ, сделав их более естественными в распознавании интонаций.

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