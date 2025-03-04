Психиатр Райс назвал дозу алкоголя, с которой начинается зависимость

Британский психиатр Питер Райс считает, что проблемы с алкоголем начинаются задолго до очевидных признаков зависимости. Он рассказал, что многие люди недооценивают влияние даже небольших доз спиртного на организм.Специалист отмечает, что употребление более шести единиц алкоголя за один раз у женщин и более восьми у мужчин может считаться запоем. Это соответствует примерно 500 миллилитрам вина для женщин и 750 миллилитрам для мужчин. Несмотря на распространенное мнение, что только большие объемы спиртного представляют угрозу, даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Особенно тревожит психиатра тот факт, что люди среднего и пожилого возраста часто не воспринимают свою привычку как вредную. Они могут не ощущать сильного опьянения после нескольких бокалов вина или рюмок крепких напитков, но это не значит, что их организм не подвергается риску. Райс предупреждает, что даже небольшие, но частые дозы алкоголя увеличивают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшают работу мозга и печени.В медицине отсутствует четкий порог, ниже которого употребление спиртного можно считать безопасным. Это означает, что даже незначительные количества алкоголя могут со временем негативно сказаться на здоровье. Алкоголь влияет на химию мозга, повышая риск развития депрессии, панических расстройств и импульсивного поведения. Кроме того, алкогольная зависимость может привести к серьезным психическим и физическим проблемам, включая полную деградацию личности и поражение внутренних органов.Для лечения алкоголизма нужно пройти несколько этапов, начиная с вывода из запоя, детоксикации, противорецидивной терапии и заканчивая реабилитацией. Медикаментозное лечение может проводиться на дому или в наркологической клинике и включает использование препаратов для преодоления патологического влечения к алкоголю. Психотерапия также играет важную роль в лечении, помогая людям понять причины своей зависимости и научиться справляться с ними без спиртного. Специалист делает акцент на том, что алкоголизм является пожизненным диагнозом, и полное выздоровление требует полного отказа от алкоголя.

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