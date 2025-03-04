JSSМ: кофе не помогает тренироваться эффективнее

Ученые из Университета Рицумэйкан (Япония) установили, что кофеин не повышает производительность в ходе интервальных тренировок и не помогает облегчить мышечную боль, возникающую после таких занятийПредыдущие научные работы показали, что кофеин может повысить выносливость при выполнении упражнений, снижая воспринимаемую нагрузку и мышечную боль. По этой причине это вещество часто используют в составе болеутоляющих препаратов, доступных в аптеках без рецепта, а также входит в состав предтренировочных комплексов. Так называют специальные добавки, которые стимулируют приток энергии, улучшают концентрацию и выносливость.Чтобы выяснить, может ли кофеин повысить эффективность тренировки, ученые провели исследование с участием 16 хорошо тренированных молодых мужчин. Добровольцев разделили на две группы. За 60 минут до начала интервальной спринтерской тренировки испытуемые приняли кофеин в виде таблеток (шесть мг вещества на кг веса) или плацебо.Исследователи обнаружили, что кофеин не оказал влияния на пиковую или среднюю мощность при выполнении упражнений. Также не было выявлено изменений в работе квадрицепсов — мыщц, которые играют важную роль в разгибании ноги, правильном перемещении тазобедренного и коленного суставов во время бега.Дальнейший анализ показал, что кофеин также не облегчил боль в мышцах, естественным образом возникающую после тренировки из-за накопления лактата — продукта клеточного обмена веществ.Ученые подчеркнули, что результаты нового исследования не согласуются с выводами ранее опубликованных научных работ, демонстрирующих преимущества потребления кофеина во время занятий спортом. Исследователи также предположили, что полезный эффект этого вещества может проявить при более продолжительном отдыхе.

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