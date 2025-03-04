BMC Public Health: татуировки могут быть связаны с повышенным риском рака

Люди часто много думают о том, чтобы сделать татуировку. Но есть одна вещь, о которой большинство людей забывают подумать — какое влияние татуировка может оказать на их здоровье в долгосрочной перспективе. Что происходит с чернилами, когда они попадают на кожу? Остаются ли они все в коже, где их видно, или распространяются дальше в тело?Исследования показали, что чернила для татуировки не просто остаются в месте инъекции. Частицы чернил могут мигрировать в лимфатические узлы, где они накапливаются.Исследователи из Департамента общественного здравоохранения и Департамента клинических исследований Университета Южной Дании (SDU) совместно с Университетом Хельсинки исследовали, может ли это иметь последствия для здоровья. Используя данные датских пар близнецов, они обнаружили, что у людей с татуировками чаще диагностируют рак кожи и лимфому по сравнению с теми, у кого нет татуировок.Исследование опубликовано в журнале BMC Public Health.Лимфатические узлы являются важнейшей частью иммунной системы, помогая бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества из организма.Когда чернила для татуировки проникают в кожу, часть из них всасывается в лимфатические узлы. Исследователи особенно обеспокоены тем, что чернила для татуировки могут вызвать хроническое воспаление в лимфатических узлах, что со временем может привести к аномальному росту клеток и повышенному риску рака.«Мы видим, что частицы чернил накапливаются в лимфатических узлах, и подозреваем, что организм воспринимает их как чужеродные вещества», — объясняет профессор Хенрик Фредериксен из Южно-Дунайского университета. «Это может означать, что иммунная система постоянно пытается отреагировать на чернила, и мы пока не знаем, может ли этот стойкий штамм ослабить функцию лимфатических узлов или иметь другие последствия для здоровья».Изучение этой связи является сложной задачей, поскольку рак может развиваться годами. Это означает, что воздействие в молодом возрасте может привести к заболеванию лишь спустя десятилетия, что затрудняет измерение прямого эффекта.Исследование основано на данных Danish Twin Tattoo Cohort, где исследователи располагают информацией о более чем 5900 датских близнецах. Анализируя узоры татуировок вместе с диагнозами рака, они обнаружили более высокую заболеваемость раком кожи и лимфомой у людей с татуировками.«Уникальность нашего подхода заключается в том, что мы можем сравнивать пары близнецов, у одного из которых есть рак, но в остальном у них много общих генетических и экологических факторов», — говорит профессор Якоб фон Борнеманн Хельмборг из Университета Южного Дунайского. «Это дает нам более надежный метод исследования того, могут ли татуировки сами по себе влиять на риск развития рака».Результаты показывают, что связь между татуировками и раком наиболее очевидна у людей с большими татуировками (больше ладони).Для лимфомы этот показатель почти в три раза выше для группы лиц с большими татуировками по сравнению с теми, у кого татуировок нет. Этот показатель (точнее, «уровень риска») учитывает возраст, время нанесения татуировки и то, как долго за людьми наблюдали в исследовании.«Это говорит о том, что чем больше татуировка и чем дольше она находится, тем больше чернил скапливается в лимфатических узлах. Степень воздействия на иммунную систему должна быть дополнительно изучена, чтобы мы могли лучше понять действующие механизмы», — говорит Сигне Бедстед Клемменсен из Университете Южного Дунайского университета.Другое исследование Danish Twin Tattoo Cohort показывает, что татуировки становятся все более распространенными. Исследователи подсчитали, что четыре из десяти женщин и три из десяти мужчин будут иметь татуировки к 25 годам.Связь с лимфомой также была обнаружена в независимом шведском исследовании, проведенном в 2024 году.Предыдущие исследования показали, что некоторые пигменты в чернилах для татуировок могут быть более проблемными, чем другие.«В нашем исследовании мы не видим четкой связи между возникновением рака и определенными цветами чернил, но это не значит, что цвет не имеет значения. Из других исследований мы знаем, что чернила могут содержать потенциально вредные вещества , и, например, красные чернила чаще вызывают аллергические реакции. Это область, которую мы хотели бы изучить подробнее», — говорит Бедстед Клемменсен.Теперь исследователи планируют изучить, как частицы чернил влияют на функцию лимфатических узлов на молекулярном уровне, и связаны ли определенные типы лимфомы с татуировками в большей степени, чем другие.«Мы хотим лучше понять биологические механизмы — что происходит в лимфатических узлах, когда они подвергаются воздействию частиц чернил в течение десятилетий? Это может помочь нам оценить, существует ли реальный риск для здоровья и что мы можем сделать, чтобы его снизить», — заключает Бедстед Клемменсен.

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