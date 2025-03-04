Аутоиммунные заболевания: можно ли не знать об их существовании?

При развитии аутоиммунных заболеваний иммунная система организма начинает атаковать собственные клетки и ткани.Хотя наша иммунная система предназначена для защиты организма от инфекций, вирусов, бактерий и других угроз, иногда она «сбивается с курса», начиная считать такими врагами здоровые клетки, ткани и органы. Против них выпускается множество антител, которые обычно используются иммунной системой, чтобы уничтожать возбудителей болезней. Под воздействием антител возникает воспаление, в связи с которым и развиваются аутоиммунные заболевания.«Аутоиммунные заболевания — это группа болезней, при которых иммунная система организма начинает атаковать собственные клетки и ткани, принимая их за чужеродные. Эти заболевания могут поражать практически любой орган или сразу несколько органов, систему, вызывая хроническое воспаление и нарушение функций», - отметила в беседе с MedikForum.ru терапевт Ирина Андреева.Врач перечислила наиболее известные аутоиммунные заболевания:Системная красная волчанка: поражает кожу, суставы, почки, сердце и другие органы;Ревматоидный артрит; вызывает воспаление суставов;Рассеянный склероз: поражает нервную систему;Сахарный диабет 1 типа: разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин;Тиреоидит Хашимото: провоцирует дисфункцию щитовидной железы;Псориаз: вызывает кожные проблемы воспалительного свойства.Воспалительное заболевание кишечника: от язвенного колита до болезни Крона.Целиакия: непереносимость глютена.Как проявляются аутоиммунные заболевания? Симптомы зависят от того, какой орган или система поражаются воспалением. Однако есть общие признаки, которые могут указывать на аутоиммунный процесс:Хроническая усталость: постоянное чувство усталости, ощущаемой даже после отдыха, — один из самых распространенных симптомов.Боль и воспаление: многие аутоиммунные заболевания сопровождаются болью в суставах, мышцах или других частях тела.Кожные проявления: сыпь, покраснение, шелушение или язвы на коже могут быть признаками псориаза или волчанки.Проблемы с пищеварением: вздутие, диарея, запоры или боли в животе могут указывать на целиакию или болезнь Крона.Изменения веса: необъяснимое увеличение или снижение веса может быть связано с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы.Неврологические симптомы: головокружение, онемение, слабость или проблемы с координацией могут быть признаками рассеянного склероза.Повышенная температура: длительное повышение температуры без явной причины может указывать на аутоиммунный процесс.Может ли человек иметь аутоиммунное заболевание и не знать об этом? Да, это возможно. Аутоиммунные заболевания часто развиваются постепенно, и их симптомы могут быть слабо выражены на ранних стадиях. Например, у человека могут быть только легкая усталость или периодические боли, которые обычно списывают на стресс, переутомление или неправильное положение тела. Некоторые заболевания, такие как тиреоидит Хашимото, могут долгое время протекать бессимптомно.Причины аутоиммунных заболеваний. Точные причины аутоиммунных заболеваний до конца не изучены, но выделяют несколько факторов, которые могут способствовать их развитию.Генетическая предрасположенность: наличие аутоиммунных заболеваний у близких родственников увеличивает риск их развития.Инфекции: некоторые вирусы и бактерии могут «обманывать» иммунную систему, заставляя ее атаковать собственные клетки.Гормональные изменения: аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин, что предположительно может быть связано с влиянием гормональных колебаний, которым они подвержены.Стресс: хронический стресс способен ослабить иммунную систему и способствовать развитию аутоиммунных заболеваний.Чем опасны аутоиммунные заболевания? Если их не диагностировать и не лечить, они могут вести к серьезным осложнениям.Хроническое воспаление. Постоянное воспаление, «подогреваемое» аутоиммунными патологиями, может повреждать ткани и органы, повышая риск их дисфункции. Например, при ревматоидном артрите воспаление разрушает суставы, а при волчанке — почки.Органная недостаточность. Некоторые аутоиммунные заболевания, такие как диабет 1 типа или аутоиммунный гепатит, могут стать причиной полной потери функции органа.Инвалидность. Например, рассеянный склероз или ревматоидный артрит могут значительно ограничивать подвижность и ухудшить качество жизни человека.Склонность к другим заболеваниям. Люди с аутоиммунными заболеваниями чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и инфекций.Эмоциональные и психические проблемы. Хроническая боль, усталость и ограничения в повседневной жизни могут вызывать или обострять депрессию, тревожность и другие психические расстройства.Правильное лечение, в свою очередь, помогает контролировать симптомы и предотвращать осложнения, возможные при развитии аутоиммунных заболеваний, Потому, замечая у себя их признаки, нужно записаться на прием к врачу — своевременная помощь может изменить жизнь к лучшему.

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