Три основных симптома дефицита железа в организме у женщин, которые проявляются весной

Согласно статистике, женщины гораздо чаще мужчин страдают от дефицита железа. С приходом тепла симптомы могут усугубиться, всему виной — ослабленный после зимы организм.Железо входит в состав ферментов, которые участвуют в жизненно важных метаболических процессах: синтез ДНК, транспорт кислорода и электронов для производства энергии. Согласно данным ВОЗ, от недостатка этого элемента чаще страдают женщины, дети и беременные. «По оценкам экспертов, во всем мире анемия выявлена примерно у полмиллиарда женщин в возрасте 15–49 лет и 269 миллионов детей в возрасте до пяти лет», — сообщает организация.Кроме того, до 5% женщин детородного возраста заболевают железодефицитной анемией из-за сильного кровотечения во время менструации. По этой причине гинекологи настоятельно не рекомендуют игнорировать проблему: это может быть опасно для здоровья.Как понять, что вам не хватает железа? По словам врача общей практики Стефани Уи, весна — это идеальная пора, чтобы прислушаться к сигналам своего организма. После зимы иммунитет может быть ослаблен, силы истощены, поэтому любые проблемы со здоровьем дадут о себе знать.Первый симптом — это быстрая утомляемость. Вроде бы световой день увеличился, солнце стало светить чаще, а морозы отступили, но вы все никак не можете почувствовать себя лучше. Даже незначительная работа или дело по дому сильно выматывают, хочется лежать и ничего не делать.Второй тревожный звоночек — это резкое снижение когнитивных функций. Вам сложно концентрироваться, задачи никак не хотят решаться, мозг как будто отказывается напрягаться. Кроме того, память тоже стала подводить.И еще один важный нюанс: у вас начались проблемы с циклом. Месячные стали нерегулярными, или же кровотечение слишком сильное.«Обильные месячные зачастую связаны с дефицитом железа. На приемах врач слышит, что женщина мирится с усталостью, у нее нет сил, она часто болеет ОРВИ. Все это наводит на мысль, что надо проверить уровень железа в организме», — поясняет Стефани Уи.Вот как еще можно заподозрить дефицит железа.Вас стали мучить головные боли.У вас низкая температура тела.Бледная или желтая «землистая» кожа.Сердце стало биться быстрее.Появились боли в груди, одышка (особенно при физической нагрузке).Ногти стали слоиться и ломаться.Вас стало тянуть к холодным напиткам и холодной пище, может даже хотеться льда.Что делать в этом случае? Во-первых, обратиться к врачу. Можно начать с терапевта, он соберет анамнез и назначит необходимые анализы.Во-вторых, надо следить за рационом. Старайтесь есть продукты, в которых много железа: красное мясо, сыр тофу, яичные желтки, тыквенные семечки, шиповник, миндаль, темный шоколад.Самый простой и точный способ подтвердить дефицит железа в организме — сдать общий анализ крови и биохимический на содержание ферритина и растворимых рецепторов трансферрина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки