Названа неочевидная причина тяги к соленому

Тяга к соленой пище может появиться из-за хронического стресса, рассказал врач-эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков. Неочевидную причину внезапной любви к соленым продуктам он назвал в беседе.Он объяснил, что при хроническом стрессе у человека истощается функция надпочечников — органа, который отвечает за стресс-адаптацию. «А тот же самый натрий, в целом соль, является одним из инструментов, которые стимулируют функцию надпочечников, то есть при его поступлении выработка гормонов стресс-адаптации несколько возрастает», — уточнил эксперт.Поляков добавил, что тяга к соленому появляется, если человек интенсивно занимается спортом, часто потеет, пьет дистиллированную воду или принимает мочегонные препараты для избавления от отеков — вследствие этого в организме может наблюдаться электролитный дисбаланс. «В этих случаях выводятся базовые электролиты, включая натрий, организм пытается этот электролитный баланс пополнить, поэтому тяга к соленому растет», — заключил диетолог.

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