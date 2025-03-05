NatCom: лейкоциты силой отрывают патогены от поверхностей клеток

Ученые из Центра исследований крови Хоксворта при Университете Цинциннати установили, что лейкоциты используют силу натяжения, чтобы «отрывать» патогены от поверхностей клеток.К таким выводам ученые пришли в результате наблюдения за активностью лейкоцитов под микроскопом. Лейкоциты — это неоднородные по внешнему виду и функциям белые кровяные клетки, составляющие важную часть иммунной системы.Исследование показало, что эти клетки могут окружать патогены (различные вирусы и бактерии) своей мембраной, образуя плотное, постепенно сжимающееся кольцо. После этого лейкоциты с силой «отрывают» чужеродные агенты от поверхности раны и поглощают их в процессе, называемом фагоцитозом.Ученые объяснили, что одним из ключевых участников этого процесса является интегрин — белок, находящийся на поверхности клеток. Он способствует адгезии — прикреплению клеток к другим поверхностям. По словам исследователей, интегрин — это то, с чем активно борется лейкоцит, когда он удаляет патоген из раны.

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