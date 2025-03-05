Парестезия как симптом патологий: почему в разных частях тела во сне возникает онемение

В большинстве случаев это бывает связано с временными нарушениями, и не говорит о чем-то очень опасном, но иногда онемение сне — это признак серьезной патологии.Возникающее во сне онемение разных частей тела — распространенное явление. Данное состояние известно как парестезия: оно может проявляться как легким покалыванием и ощущением «мурашек», так и полной потерей чувствительности в определенной области. Почему во время сна может возникать парестезия и насколько это опасно? — с таким вопросом MedikForum.ru обратился к неврологу Александре Алехиной.Чаще всего возникающее ночью онемение ощущается в конечностях: руках, ногах, пальцах. Распространенной причиной такого онемения оказывается сдавливание кровеносных сосудов и нервов.«Во время сна (особенно в неудобной позе), кровоток к определенным участкам тела может временно нарушаться. Это происходит, например, когда спите в положении, в котором пережимаются сосуды и нервы конечностей — это и вызывает неприятные ощущения».Как могут сдавливаться нервы во время сна:Например, если человек спит с запрокинутой рукой, может пострадать локтевой нерв, и в результате возникает онемение в мизинце и безымянном пальце.Неудачное положение ног во сне может поспособствовать сдавливанию седалищного нерва — тогда может возникнуть онемение в области бедра или стопы.Поза, в которой человек спит. Некоторые позы во сне могут провоцировать сдавливание сосудов и нервов, что приводит к онемению, покалыванию или боли. Вот основные позы, которые могут вызывать такие проблемы:Сон на животе с повернутой головой: шея и позвоночник находятся в неестественном положении, что может вызывать сдавливание нервов в шейном отделе. Также руки, подложенные под подушку или тело в таком положении, могут онеметь из-за нарушения кровообращения.Сон на боку с поджатыми ногами: может сдавливаться седалищный нерв, особенно если ноги сильно согнуты.Сон на руке: привычка подкладывать руку под голову или тело может вести к сдавливанию локтевого или срединного нерва, что чревато онемением в пальцах или во всей руке.Поза «эмбриона» (сильно согнутые ноги и спина): могут сдавливаться сосуды и нервы в области бедер и коленей, способствуя онемению в ногах.Сон на спине с запрокинутыми руками: когда руки лежат выше уровня сердца (например, закинуты за голову), это может нарушать кровообращение и вызывать онемение в пальцах и кистях.Сон на слишком высокой подушке: в таком случае создается неестественный изгиб в шейном отделе позвоночника, что повышает риск сдавливания нервов и сосудов на этих участках и его последствий, включая онемение в шее, плечах и руках.Сон с поджатыми под себя ногами: могут сдавливаться сосуды и нервы в области голеней и стоп, вызывая на этих участках онемение или даже судороги.Патологии, которые могут быть причиной возникающего во сне онеменияЗаболевания позвоночника. Остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков или протрузии тоже достаточно часто приводят к сдавливанию нервных корешков, что вызывает онемение в конечностях. Как правило, такого рода онемение возникает регулярно и сопровождается болью в спине.Синдром запястного канала. Его возникновение означает, что сдавливается срединный нерв в области запястья — эта проблема часто встречается у людей, которые много работают за компьютером или выполняют монотонные движения руками. Во время сна при таком нарушении неприятные симптомы могут усиливаться, в том числе сильнее ощущается онемение в пальцах рук (особенно в большом, указательном и среднем).Дефицит витаминов и минералов. Онемение (так же как судороги и другие неприятные ощущения) могут вызываться недостатком витаминов группы B (особенно B1, B6 и B12), а также магния и кальция — эти вещества особенно важны для хорошей работы нервной системы.Сахарный диабет. У людей с диабетом онемение может объясняться диабетической нейропатией — повреждением нервов, возникающим из-за плохого кровообращения в связи с высоким уровнем сахара.Стресс и тревога. Эмоциональное напряжение может вызывать мышечные зажимы, которые, в свою очередь, приводят к онемению. Вдобавок стресс влияет на кровообращение и работу нервной системы, что может усугублять проблему.Сердечно-сосудистые нарушения. Вот почему в их случае может возникать ощущение онемения:Развивается атеросклероз — он сопровождается сужением кровеносных сосудов из-за растущих в них бляшек: в результате ухудшается приток крови к конечностям.Развивается тромбоз — образование тромбов блокирует кровоток, что может привести к онемению и даже более серьезным последствиям.Развивается сердечная недостаточность — слабое сердце хуже качает кровь, что тоже способствует появлению онемения в тех участках, которые начинают страдать от ослабления кровотока.Когда стоит обратиться к врачу? Если раньше онемение возникало как случайное событие, но с некоторых пор стало ощущаться регулярно, при этом сопровождается болью, слабостью в мышцах или другими неблагополучными симптомами, это может указывать на серьезные заболевания, включая неврологические расстройства, сердечные патологии или сахарный диабет.В таких случаях важно пройти обследование у специалиста.

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