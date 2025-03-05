Проблемой становится не только лишний вес: как определить замедленный метаболизм

Замедленный метаболизм влияет на появление многих проблем, от лишнего веса до хронической усталости.Метаболизм, или обмен веществ, — это процесс, при котором организм превращает пищу в энергию. От его скорости зависит, насколько эффективно мы сжигаем калории и сохраняем здоровый вес, а также то, как чувствуем себя в целом. Поэтому, если возникает проблема замедления метаболизма, она обычно имеет последствия в виде разных нарушений и сбоев в работе организма, на это обратил внимание диетолог-нутрициолог Игорь Строков.«Замедленный метаболизм означает, что организм сжигает меньше калорий, чем обычно, даже в состоянии покоя. Это может происходить из-за различных факторов: возраста, образа жизни, гормональных изменений, заболеваний. В результате человек может набирать вес, чувствовать повышенную усталость и сталкиваться с другими неприятными симптомами», - заметил он.Как определить, что метаболизм замедлен?Вот основные признаки, которые могут указывать на замедленный обмен веществ:Постоянная усталость. Даже после полноценного сна может ощущаться разбитость и недостаток энергии.Трудности с похудением. Человек может соблюдать диету и заниматься спортом, но его вес все равно не уменьшается.Частое чувство холода. Замедленный метаболизм может сопровождаться снижением температуры тела, из-за чего часто возникает зябкость.Сухость кожи и ломкость волос. Более медленный обмен веществ означает, что организм менее активно перерабатывает питательные вещества, что может создавать их дефицитные состояния. Это, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии кожи и волос.Запоры. К ним ведет происходящее замедление работы желудочно-кишечного тракта.Перепады настроения. Гормональные изменения, связанные с метаболизмом, могут вызывать раздражительность или апатию.Низкое либидо. Снижение энергии и гормональный дисбаланс, характерные для замедленного метаболизма, могут «отключать» сексуальное желание.Необычные проявления замедленного метаболизма.Вот менее распространенные симптомы, которые могут указывать на проблему:Отеки. Замедленный метаболизм может нарушать водно-солевой баланс, вызывая задержку жидкости.Тяга к сладкому. Она возникает как проявление попыток организма восполнить недостающую энергию.Проблемы с концентрацией. Мозг, не получает достаточно энергии при замедлении метаболизма, начинает работать менее интенсивно.Медленное заживление ран. Замедленный обмен веществ ухудшает регенерацию тканей.Необъяснимые головные боли. Нарушения метаболизма иногда вызывают спазмы сосудов или гормональные скачки.Почему замедляется метаболизм? Причины замедленного метаболизма могут быть как естественными, так и связанными с образом жизни или заболеваниями. Вот основные:Возраст: после 30 лет метаболизм естественным образом замедляется на 1-2% каждые 10 лет.Гормональные изменения: обмен веществ замедляют проблемы с щитовидной железой (гипотиреоз), менопауза или дисбаланс половых гормонов.Низкая физическая активность: при малоподвижности снижается мышечная масса, которая играет ключевую роль в сжигании калорий.Недостаток сна: если недосып становится хроническим, нарушается выработка гормонов, регулирующих метаболизм.Неправильное питание: замедлять обмен веществ может, например, недостаток белка или воды в повседневном рационе.Стресс: он повышает уровень кортизола, гормона, который может нарушать метаболизм.Заболевания: замедленный обмен веществ часто наблюдается при диабете и синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).Что помогает ускорить метаболизм?Регулярные физические нагрузки: силовые тренировки и кардио помогают увеличить мышечную массу и ускорить обмен веществ.Сбалансированное питание: возможно, вам следует увеличить потребление белка, клетчатки и полезных жиров.Питье воды: она важна для хорошего кровообращения и своевременного вывода токсинов, что важно для поддержания активных метаболических процессов.Полноценный сон. Сон продолжительностью 7-9 часов в сутки помогает нормализовать гормональный баланс, с которым тесно связан метаболизм.Некоторые продукты. Продукты питания, помогающие поддерживать стабильный уровень сахара в крови, положительно сказываются на метаболизме.«Если вы заметили, что симптомы замедленного метаболизма (усталость, набор веса, отеки) не проходят, несмотря на коррекцию образа жизни, стоит обратиться к специалисту. Врач может назначить анализы на гормоны щитовидной железы, уровень сахара в крови или другие исследования, чтобы выявить причину. Ее устранение поможет «выровнять» и обмен веществ, а также улучшить самочувствие в целом».

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