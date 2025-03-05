Британский врач объяснил, чем опасна диетическая газировка для здоровья
В ходе эксперимента ученые изучали влияние аспартама, распространенного подсластителя, на организм лабораторных мышей. Анализ данных показал, что у грызунов, получавших более высокие дозы аспартама, наблюдалось значительное повышение уровня инсулина. Это явление может способствовать увеличению массы тела и развитию диабета второго типа, подчеркнул доктор Галлоуэй.
Дополнительно специалисты провели исследование на уровне генома и выяснили, что CX3CL1 — белок, отвечающий за воспалительные процессы в организме, — становится чрезмерно активным при употреблении искусственного подсластителя. Это может негативно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы и углеводном обмене.
Помимо исследований на мышах, аналогичные эксперименты проводились на приматах. У обезьян, которым давали воду с аспартамом, также фиксировались скачки инсулина. По словам Галлоуэя, это свидетельствует о потенциальной угрозе и для человека, так как механизмы метаболической регуляции у приматов во многом схожи с человеческими.
Дополнительные данные предоставили специалисты из Медицинской школы при Университете Миннесоты. Их работа показала, что систематическое употребление искусственных подсластителей связано с увеличением количества жировых отложений, в частности, висцерального жира, который скапливается вокруг внутренних органов и может повышать риск метаболических нарушений.
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