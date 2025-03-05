CIDRR: зубные имплантаты функционируют спустя 40 лет

Ученые из Университета Гетеборга в Швеции выяснили, что зубные имплантаты, используемые для замены одиночных зубов, сохраняют свою работоспособность спустя десятилетия. Спустя почти 40 лет после установки все изученные имплантаты остаются на месте и полностью функциональны.Это исследование является самым длительным в мире наблюдением за одиночными зубными имплантатами. В нем участвовала небольшая группа пациентов, которым устанавливали имплантаты в 1982–1985 годах.Имплантаты были созданы на основе работ профессора Пер-Ингвара Брэнемарка, который открыл процесс сращивания кости с титаном. Это открытие позволило миллионам пациентов заменить утраченные зубы надежным и долговечным способом. Из 16 пациентов, которым были установлены имплантаты, в исследовании приняли участие 13 человек с 18 имплантатами.«Впечатляет, что одиночные имплантаты работают так долго, — отметил Саргон Баркармо, протезист и старший преподаватель Университета Гетеборга. — Несмотря на небольшой размер выборки, результаты показывают, что имплантаты остаются на месте, а кость вокруг них практически не изменилась за 40 лет».Имплантат представляет собой искусственный корень зуба из титана, который вживляется в кость челюсти и становится стабильной основой для коронки.При этом коронки на имплантатах оказались менее долговечными: через 40 лет сохранилось лишь 60% оригинальных коронок, многие были заменены один или несколько раз.«В основном коронки меняли по эстетическим причинам, а не из-за поломок. В будущем лечение имплантатами можно улучшить за счет разработки новых материалов для коронок», — добавил Ян Ковар, соавтор исследования.Ученые отмечают, что старые имплантационные системы, доказавшие свою высокую эффективность, больше недоступны на рынке. Их заменяют новые технологии, которые быстро сменяют друг друга, несмотря на доказанный успех предыдущих методов.По мнению исследователей, результаты их работы подтверждают, что имплантаты, установленные по хорошо спланированной хирургической методике и прошедшие достаточный срок заживления, обладают превосходной долговечностью.«Сегодня популярны методы, ускоряющие лечение и заживление, — заключил Баркармо. — Но эти подходы тоже требуют долгосрочных исследований, чтобы убедиться в их эффективности».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки