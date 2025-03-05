Врач Бутенко назвала самые полезные продукты для печени

Печень является крайне важным органом с разными жизнеобеспечивающими функциями: пищеварение, дезинтоксикация организма, кроветворение. Крайне важно поддерживать её в оптимальном состоянии, в чем поможет ряд продуктов питания. Каких именно, рассказала врач-гепатолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники, к.м.н. Елена Бутенко.Авокадо. Содержит большой объём мононенасыщенных жиров, замедляющих процессы повреждения печени и помогающих ей быстрее восстановиться после вредных влияний окружающей среды и неграмотного питания. В нём много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Авокадо ещё и способствует синтезу глутатиона, способствующего защите печени от повреждения свободными радикалами.Овсяная крупа. Это источник клетчатки и полезных бета-глюканов, снижающих воспаление печени. Другие благотворные действия: поддержка иммунной системы, снижение содержание сахара в крови и жира в клетках печени.Ягоды во всём их разнообразии. Это богатый кладезь антиоксидантов-полифенолов, защищающих печень от повреждений. Витамины и минералы в них также в обилии. А виноград содержит ещё и ресвератрол, противораковыми свойствами, напомнила специалист.Арбуза. Эта объёмная ягода помогает выводить шлаки и токсины из печени. Арбузный сок придает этому вкусному продукту желчегонные свойства.Зеленый чай. Исследования подтвердили, что благодаря содержанию антиоксидантов он заметно снижает риски рака печени.Грейпфрут. Защищает печень от повреждений вредными веществами, уменьшает риск развития фиброза печени, способствует снижению веса.Рыба жирных сортов. Этот продукт остаётся основным источником полезнейших омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Они помогают снижать накопление вредных жиров в ткани печени.Оливковое масло, особенно, без термической обработки. Позволяет улучшить всасывание витаминов из овощей. Увеличивает концентрацию в крови «хорошего холестерина» (ЛПВП).Растительная пища, особенно, брокколи и брюссельская капуста. Витамины, антиоксиданты, минералы и иные полезные вещества помогают очищать печень от токсинов. Брокколи имеет слабый желчегонный эффект. Доказан и противоопухолевый эффект крестоцветных овощей.

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