Ночная гипертензия опаснее дневной: как понять, что ночью повышается давление

Повышение артериального давления в ночное время оценивается врачами как более опасный процесс, чем его повышение днем.Артериальное давление (АД) — важнейший показатель здоровья сердечно-сосудистой системы. В норме по ночам оно должно снижаться, ведь организм в это время максимально расслаблен. Тем не менее, некоторые люди подвергаются ночной гипертензии, при которой их АД становится повышенным. О том, насколько опасным может быть такое состояние, MedikForum.ru поговорил с кардиологом Олегом Варфоломеевым.По словам кардиолога, ночная гипертензия действительно опаснее дневной — это объясняется рядом причин.Отсутствие явных симптомов. Ночью человек спит и не замечает повышения давления, а значит, никак его не корректирует, что увеличивает риск возникновения многих осложнений.Высокая нагрузка на сердце и сосуды. Ночью организм должен отдыхать, но при повышении АД сердце и сосуды вынуждены работать в усиленном режиме.Риск инфаркта и инсульта. Поскольку из-за ночной гипертензии сосуды и сердце испытывают повышенное напряжение, для человека значительно увеличивается вероятность пострадать из-за развития сердечно-сосудистых катастроф.Повреждение органов-мишеней. Ночное повышение давления негативно влияет на почки, мозг и глаза, увеличивая риск их повреждения и патологических изменений.Что вызывает повышение давления ночью? Причины ночной гипертензии могут быть связаны как с образом жизни, так и с заболеваниями.Апноэ сна. Свойственные этому нарушению остановки дыхания во сне вызывают кислородное голодание, что приводит к резким скачкам давления.Стресс и тревожность. Хронический стресс активирует симпатическую нервную систему, которая может вызывать повышение АД даже ночью.Неправильный прием лекарств. Если гипотензивные препараты принимаются утром, их действие может ослабевать к ночи.Заболевания почек. Почки играют ключевую роль в регуляции давления, и их дисфункция может вызывать ночную гипертензию.Сахарный диабет. Высокий уровень сахара в крови повреждает сосуды, что способствует повышению АД.Гормональные нарушения. Например, избыток гормона альдостерона вызывает задержку жидкости и повышение давления.Неправильный образ жизни. Ночная гипертензия часто развивается под влиянием употребления алкоголя, курения, избыток соли в рационе и отсутствия необходимой физической активности.Возрастные изменения. С возрастом эластичность сосудов снижается, что увеличивает риск повышения давления.Как определить, что ночью происходит повышение давления? Понять, что ночью повышается давление, можно по некоторым изменениям самочувствия.Головная боль утром. Если вы часто просыпаетесь с головной болью, это может быть признаком ночного повышения давления.Усталость после сна. При ночной гипертонии, создающей перегрузки для сосудов и сердца, человек чувствует себя разбитым даже несмотря на продолжительный сон.Учащенное сердцебиение ночью. Иногда люди с ночной гипертензией просыпаются с ощущением, что их сердце «колотится».Ночнаотя пливость. Повышенное давление может вызывать обильное потоотделение.Частые позывы к мочеиспусканию ночью. Они возникают из-за того, что высокое давление увеличивает нагрузку на почки.«Точный диагноз в связи с ночной гипертензией можно поставить только после медицинского обследования, (например, с помощью суточного мониторинга, когда используется специальная аппаратура). Поэтому, заметив неблагополучные симптомы, необходимо обращаться к врачу — он определится с выбором метода диагностики и даст необходимые в этом случае рекомендации».Что можно сделать дома самостоятельно — выполнить измерение давления перед сном, среди ночи, а затем утром. Если окажется, что АД действительно повышается в ночное время, нужно опять же идти к врачу — только он может правильно назначить схему лечения, необходимого конкретному пациенту в таких обстоятельствах.

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