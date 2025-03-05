Повышенная кислотность: что указывает на нее и почему это опасно для здоровья

Появление такой проблемы как повышенная кислотность может сигнализировать о снижении иммунитета или имеющихся скрытых заболеваниях.Кислотно-щелочной баланс (pH) является важным показателем, который отражает соотношение кислоты и щелочи в организме. В норме pH крови человека поддерживается в пределах 7,35–7,45, что свидетельствует о слабощелочной среде. Однако при нарушении баланса может возникать состояние повышенной кислотности, известное как ацидоз. Это состояние может негативно влиять на здоровье, подчеркнула врач общей практики Татьяна Захарова.Как возникает повышенная кислотность? Ацидоз развивается, когда в организме накапливается избыточное количество кислоты или происходит потеря щелочных веществ, что приводит к смещению pH в сторону кислотности.Данное нарушение может провоцироваться различными факторами, включая неправильное питание, заболевания внутренних органов, нарушение обмена веществ или интоксикацию.Почему развивается ацидоз: возможные причиныНеправильное питание. Нарушение кислотно-щелочного баланса может стать следствием того, что человек употребляет большое количество кислотообразующих продуктов, таких как мясо, молочные продукты, сахар, кофе, алкоголь.Заболевания почек. Почки играют ключевую роль в выведении кислоты из организма. При дисфункции органа ее концентрация начинает увеличиваться.Сахарный диабет. При диабете может возникать кетоацидоз — состояние, при котором в крови накапливаются кетоновые тела (их избыток способствует повышению кислотности).Заболевания легких. Когда нарушается дыхательная функция (например, при хронической обструктивной болезни легких) может развиваться респираторный ацидоз.Интоксикация. Отравление организма химическими веществами или лекарственными препаратами тоже может вызвать изменение кислотно-щелочного баланса.Хронический стресс. Стресс способствует выработке гормонов, которые могут нарушать соотношение щелочи и кислоты, вызывая повышенное содержание последней.Симптомы повышенной кислотности. Признаки, которые указывают на проблему, варьируются в зависимости от степени нарушения pH и вызывающих его причин.Вот наиболее распространенные проявления:Усталость и плохой сон. При ацидозе организм пытается нейтрализовать излишки кислоты, используя свои запасы кальция, и это негативно влияет на энергетический обмен. Человек чувствует себя вялым и измотанным, просыпается по ночам.Проблемы с пищеварением. Часто наблюдаются изжога, вздутие живота, тошнота, склонность к запору.Проблемы с кожей. Когда почки не справляются с расщеплением кислот в организме, их функцию выделительного органа берет на себя кожа. В результате из-за интенсивного выведения токсинов нарушается защитный барьер кожного покрова, и возникает подверженность высыпаниям, воспалительным явлениям, чрезмерной сухости и другим дерматологическим нарушениям.Боль в мышцах и суставах. Ацидоз сопровождается накоплением кислоты в тканях организма, что может вызывать воспаление и болевые ощущения.«Вечный» насморк. Если постоянно «течет» из носа (особенно при отсутствии простуды или другого ОРВИ), это может быть признаком нарушения кислотно-щелочного баланса — конкретно того, что организм пытается вывести избыток кислот через слизистые оболочки.Частые простуды и инфекции. Кислая среда ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым перед болезнетворными возбудителями.Проблемы с зубами. Во рту должен преобладать определенный уровень pH. Если среда становится слишком кислой, активизируются бактерии, из-за которых развивается кариес.Неприятный запах изо рта. Ацидоз может сопровождаться изменением pH в ротовой полости, что приводит к появлению отталкивающего запаха.Нарушение работы нервной системы. В тяжелых случаях могут наблюдаться головокружение, спутанность сознания.Набор веса. Возникающий в организме избыток кислот хранится в жировой ткани — чем он значительнее, тем больше жира нужно для его хранения. Последствиями этого становится увеличение веса и распространяющийся целлюлит.Чем опасно состояние повышенной кислотности? Длительное нарушение кислотно-щелочного баланса чревато опасными для здоровья последствиями.Нарушается обмен веществ. Ацидоз может ухудшать усвоение питательных веществ, что способствует появлению дефицитных состояний из-за нехватки витаминов и минералов.Развивается остеопороз. Для нейтрализации избыточной кислоты организм использует кальций, который извлекается из главных источников: зубов и костей. Лишаясь этого вещества, кости становятся более хрупкими и подверженными травмам, трещинам и переломам. Также разным повреждениям могут подвергаться зубы.Возникают заболевания сердечно-сосудистой системы. Повышенная кислотность может способствовать развитию атеросклероза и гипертонии. Почему это происходит:Сужаются сосуды: кислая среда стимулирует выброс гормонов стресса (например, адреналина), которые провоцируют сосудистые спазмы, повышающие артериальное давление.Нарушается работа почек: они вынуждены работать интенсивнее, чтобы выводить избыток кислоты, и это способствует перегрузке. Когда почки слабеют, возникает проблема с задержкой жидкости и натрия, которая увеличивает объем крови и давление в кровеносных сосудах.Сосуды твердеют: избыточно кислая среда способствует повреждению стенок сосудов и снижению их эластичности, что затрудняет кровоток и повышает давление.Растет риск развития почечной недостаточности. При ацидозе почки не только испытывают повышенную нагрузку, занимаясь выведением излишков кислот. Кислая среда также способствует образованию камней и развитию воспалительного процесса, повреждающего почечные ткани.Происходит ослабление иммунитета. Избыток кислот создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов.Могут возникать онкологические заболевания. Некоторые исследования связывают хронический ацидоз с повышенным риском развития рака, так как кислая среда способствует росту воспаления и (предположительно) опухолевых клеток.Как восстановить кислотно-щелочной баланс? Для нормализации pH важно придерживаться следующих рекомендаций:Сбалансированное питание. Необходимо употреблять щелочеобразующие продукты — свежие овощи, фрукты, зелень, орехи и семена.Питьевой режим. Нужно употреблять достаточное количество чистой воды, чтобы поддерживать активный процесс вывода токсинов и излишков кислот из организма.Достаток магния и кальция. Они необходимы организму для поддержания кислотно-щелочного баланса. Прежде всего, важные вещества следует получать из продуктов: магний — из орехов, бананов и бобовых, кальций — из кисломолочных продуктов, разной капусты, чечевицы.Физическая активность. Регулярные упражнения помогают сохранять активный обмен веществ, играющий важную роль в поддержании нормального pH.Повышение стрессоустойчивости. Стресс и эмоциональное волнение также способствуют чрезмерному закислению организма. Важно находить время для себя, для занятий, способствующих расслаблению и приятным эмоциям.Контроль хронических заболеваний. Если возникают заболевания, которые могут вызываться ацидозом, важно регулярно наблюдаться у врача и следовать его рекомендациям.

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