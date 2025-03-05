Специалисты рассказали о способах борьбы с ожирением

Если верить статистике ВОЗ, 650 млн взрослых и 120 млн детей имеют проблему с лишним весом. А это в свою очередь является причиной возникновения множества серьезных заболеваний, справиться с которыми не может даже современная медицина. Именно по этой причине специалисты Роспотребнадзора уделяют ожирению особое внимание.

С 2019 года существует проект «Здоровое питание», где каждый желающий гражданин страны может получить полезные сведения о принципах правильного питания. Более того, в рамках проекта существует народная «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе», где собраны сотни рецептов, которые повторить сможет каждый желающий.

Помимо этого, на портале «Здорового питания» присутствуют платформы «4 сезона – тарелка здорового человека», благодаря которой каждый сможет бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, а также «Азбука здорового питания» – познавательный ресурс для взрослых и детей, где каждый узнает много полезной информации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

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