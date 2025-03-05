Специалисты рассказали о способах борьбы с ожирением

Если верить статистике ВОЗ, 650 млн взрослых и 120 млн детей имеют проблему с лишним весом. А это в свою очередь является причиной возникновения множества серьезных заболеваний, справиться с которыми не может даже современная медицина. Именно по этой причине специалисты Роспотребнадзора уделяют ожирению особое внимание.С 2019 года существует проект «Здоровое питание», где каждый желающий гражданин страны может получить полезные сведения о принципах правильного питания. Более того, в рамках проекта существует народная «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе», где собраны сотни рецептов, которые повторить сможет каждый желающий.Помимо этого, на портале «Здорового питания» присутствуют платформы «4 сезона – тарелка здорового человека», благодаря которой каждый сможет бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, а также «Азбука здорового питания» – познавательный ресурс для взрослых и детей, где каждый узнает много полезной информации.

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