Специалисты рассказали о способах борьбы с ожирением
С 2019 года существует проект «Здоровое питание», где каждый желающий гражданин страны может получить полезные сведения о принципах правильного питания. Более того, в рамках проекта существует народная «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе», где собраны сотни рецептов, которые повторить сможет каждый желающий.
Помимо этого, на портале «Здорового питания» присутствуют платформы «4 сезона – тарелка здорового человека», благодаря которой каждый сможет бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, а также «Азбука здорового питания» – познавательный ресурс для взрослых и детей, где каждый узнает много полезной информации.
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