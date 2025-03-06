Почему мы хрустим: насколько опасным бывает хруст, возникающий в разных частях тела

Хруст, возникающий в разных частях тела, может говорить об износе суставов или воспалительном процессе.Хруст в теле — это явление, с которым сталкивались почти все. Как правило, он возникает при движении, усилении физической активности или травмах, но иногда его можно слышать даже в состоянии покоя.«Звуки хруста могут вызываться различными причинами, и они не всегда свидетельствуют о патологии», - заявил травматолог Владимир Горохов.Почему возникают звуки хруста. Их наиболее распространенной и безобидной причиной является схлопывание пузырьков газа, присутствующего в суставной жидкости. При движении давление в суставе меняется, и газ под его воздействием начинает выделяться в виде пузырьков, которые схлопываются с характерным звуком.«Именно схлопывание пузырьков газа способствует появлению хруста, когда мы начинаем щелкать пальцами. Долгое время считалось, что такая привычка может вести к артриту, однако исследования показали, что это не так, хруст пальцев не вредит суставам».Другая возможная причина – это трение связок или сухожилий: в процессе движения они могут слегка смещаться, издавая «щелкающий» звук. Такой хруст (как и в предыдущем случае) обычно не означает что-то опасное для человека.Пример опасного хруста – когда он возникает в связи с артрозом или другими дегенеративными заболеваниями, затрагивающими суставы. Их хрящевая ткань истончается, и без такой амортизации трение частей суставов друг о друга становится более «громким».Также звуки хруста могут возникать из-за воспалительных процессов – например, такое возможно при ревматоидном артрите или тендините.Помимо этого, причиной хруста может быть нарушение биомеханики. При неправильном положении суставов (например, у людей со сколиозом или плоскостопием) во время движения часто раздаются хрустящие звуки.Хруст, возникающий в разных частях тела: о чем он говорит?Колени. Хруст в коленях часто бывает связан с износом хрящевой ткани (артроз) или повреждением менисков. Если хруст сопровождается болью, отеком или ограничением подвижности, это может указывать на травму или воспаление.Позвоночник. Хруст в позвоночнике может вызываться смещением позвонков, протрузиями или грыжами межпозвоночных дисков.Шея. В шейном отделе хруст часто раздается, когда человек малоподвижен, или его деятельность предполагает постоянное напряжение мышц шеи и головы (такое напряжение свойственно тем, кто проводит много времени за ноутбуком или со смартфоном).Плечевые суставы. Хруст в плечах может возникать из-за воспаления сухожилий (тендинит) или нестабильности сустава – проблемы, часто наблюдаемой у спортсменов или людей, выполняющих монотонные движения руками.Челюсть. Хруст в челюсти может быть признаком дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Эта патология часто сопровождается болью, звуками щелчков и затруднением при жевании.Локти и запястья. Хруст в этих суставах может быть связан с травмами, воспалением или профессиональными нагрузками (например, у музыкантов или программистов).Насколько опасно то, что мы хрустим. В большинстве случаев такой звук является физиологическим явлением и не требует лечения.«Хруст может быть признаком гипермобильности, то есть, повышенной гибкости суставов. У людей с такой особенностью хруст возникаетиз-за избыточной подвижности связок и сухожилий. В свою очередь, у некоторых более слабые и склонные к хрусту связки и суставы бывают от рождения, это обуславливается генетическими особенностями».Однако бывают ситуации, когда хруст может указывать на серьезные проблемы:Также возникают боль и отек. Если хруст сопровождается болью, отеком или покраснением, это может быть признаком воспаления или травмы.Также ограничивается подвижность. Тугоподвижность суставов на фоне хруста может свидетельствовать о дегенеративных изменениях, артрозе.Хруст слышен постоянно. Если хруст возникает почти при каждом движении, это может указывать на неблагоприятные изменения с суставами.В том случае, когда хруст сопровождается болью, скованностью или другими неблагополучными симптомами, следует обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

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