Вечером перед сном или при отеках: в каких еще неожиданных случаях полезно пить воду
О том, что воду пить полезно утром после пробуждения от сна, хорошо известно, — но полезно ли пить ее вечером перед сном? Многие убеждены, что выпитая на ночь вода вызывает утренние отеки. Но думать так — значит, заблуждаться. Мнение, что питье воды перед сном вызывает отеки, относится к мифам, об этом сказала эндокринолог Антонина Гуреева.
«Вода перед сном в умеренных количествах не вызывает отеков, если нет серьезных заболеваний. Наоборот, она помогает поддерживать баланс жидкости. Ночью организм продолжает терять влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды перед сном препятсвует обезвоживанию, что особенно полезно, если человек спит в помещении с работающим отоплением и сухим воздухом. Недостаток жидкости может вызывать дискомфорт, сухость во рту и даже ночные пробуждения. Выпитая вечером вода позволяет избежать этих проблем».
Отеки чаще всего объясняются следующими факторами:
В рационе присутствует избыток соли, который задерживает жидкость в организме.
Имеются гормональные нарушения — например, при проблемах с щитовидной железой, поджелудочной железой, надпочечниками.
Имеются заболевания почек или сердца, которые нарушают в организме процессы вывода жидкости.
Человек ведет малоподвижный образ жизни — малоподвижность замедляет кровообращение и лимфоток.
Почему полезно пить воду перед сном:
Снижается риск ночных судорог. Питье воды перед сном поддерживает баланс минералов и электролитов, недостаток которых может вызывать мышечные судороги.
Уменьшается вязкость крови. За ночь кровь может становиться гуще из-за того, что человек не употребляет жидкость в течение долгого времени. Вода перед сном улучшает кровообращение, делает кров менее густой, что снижает риск тромбозов.
Когда пить воду перед сном не стоит?
При проблемах с почками или сердцем. Людям с почечными патологиями или сердечной недостаточностью следует консультироваться с врачом по поводу питья воды вечером.
Другие неожиданные случаи, когда нужно пить воду
При склонности к отекам. Люди часто ограничивают питье воды, страдая от подверженности отекам, и это ошибка. Проблема отечности возникает из-за нарушения водно-солевого баланса, и ограничение воды лишь усугубляет его.
Почему полезно пить воду при отеках:
Это улучшает работу почек — вода помогает выводить избыток соли и токсинов, которые задерживают жидкость.
Недостаток воды заставляет организм «запасать» жидкость, задерживая ее в тканях, — при достаточном употреблении воды такая необходимость отпадает.
Стимулируется лимфоток — вода поддерживает нормальную циркуляцию лимфы, препятствуя ее застою, который проявляется внешне отечностью.
При менструации. В такой период женский организм теряет больше воды: например, потеря жидкости может увеличиваться из-за кровопотери (с которой в том числе уходит жидкость) или повышенной потливости.
Почем полезно пить воду при менструации:
Вода помогает женщинам при вздутии, активизируя выведение натрия и других веществ, задерживающих в их организме жидкость.
Уменьшает спазмы — обезвоживание усиливает мышечные сокращения, а вода расслабляет матку.
Поддерживает энергию — потеря крови и жидкости усиливает у женщин чувство усталости слабости, а вода восстанавливает баланс.
Предотвращает головные боли — более интенсивная потеря влаги во время менструации часто вызывает у женщин болезненные ощущения.
При гипотонии (пониженном давлении). Стакан воды, особенно с щепоткой соли, может быстро улучшить самочувствие при возникшей гипотонии.
Почему полезно пить воду при гипотонии:
Помогает поднять давление— вода повышает объем циркулирующей крови, что способствует росту артериального давления.
Улучшает кровообращение — достаточное количество жидкости помогает сердцу эффективнее перекачивать кровь.
Снимает гипотоникам симптомы слабости и головокружения — вода помогает им нормализовать сосудистую функцию, а недостаток влаги, наоборот, усугубляет проявления гипотонии.
Когда еще полезно пить воду:
При заболеваниях почек: хотя при почечной недостаточности питье воды ограничивают, она также бывает полезна для поддержания функции органа — вода улучшает кровоток в почках, что важно для их работы.
Перед важными событиями: недостаток жидкости ухудшает концентрацию, плохо сказывается на работе мозга.
При проблемах с мочевым пузырем: люди с гиперактивным пузырем часто ограничивают питье воды, но снижая ее потребление, они лишь «приучают» его к мочеиспусканию при очень небольшом заполнении.
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