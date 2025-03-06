Вечером перед сном или при отеках: в каких еще неожиданных случаях полезно пить воду

Во многих случаях мы ошибочно ограничиваем потребление воды, думая, что это полезно для здоровья, хотя на самом деле нужно пить больше.О том, что воду пить полезно утром после пробуждения от сна, хорошо известно, — но полезно ли пить ее вечером перед сном? Многие убеждены, что выпитая на ночь вода вызывает утренние отеки. Но думать так — значит, заблуждаться. Мнение, что питье воды перед сном вызывает отеки, относится к мифам, об этом сказала эндокринолог Антонина Гуреева.«Вода перед сном в умеренных количествах не вызывает отеков, если нет серьезных заболеваний. Наоборот, она помогает поддерживать баланс жидкости. Ночью организм продолжает терять влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды перед сном препятсвует обезвоживанию, что особенно полезно, если человек спит в помещении с работающим отоплением и сухим воздухом. Недостаток жидкости может вызывать дискомфорт, сухость во рту и даже ночные пробуждения. Выпитая вечером вода позволяет избежать этих проблем».Отеки чаще всего объясняются следующими факторами:В рационе присутствует избыток соли, который задерживает жидкость в организме.Имеются гормональные нарушения — например, при проблемах с щитовидной железой, поджелудочной железой, надпочечниками.Имеются заболевания почек или сердца, которые нарушают в организме процессы вывода жидкости.Человек ведет малоподвижный образ жизни — малоподвижность замедляет кровообращение и лимфоток.Почему полезно пить воду перед сном:Снижается риск ночных судорог. Питье воды перед сном поддерживает баланс минералов и электролитов, недостаток которых может вызывать мышечные судороги.Уменьшается вязкость крови. За ночь кровь может становиться гуще из-за того, что человек не употребляет жидкость в течение долгого времени. Вода перед сном улучшает кровообращение, делает кров менее густой, что снижает риск тромбозов.Когда пить воду перед сном не стоит?При проблемах с почками или сердцем. Людям с почечными патологиями или сердечной недостаточностью следует консультироваться с врачом по поводу питья воды вечером.Другие неожиданные случаи, когда нужно пить водуПри склонности к отекам. Люди часто ограничивают питье воды, страдая от подверженности отекам, и это ошибка. Проблема отечности возникает из-за нарушения водно-солевого баланса, и ограничение воды лишь усугубляет его.Почему полезно пить воду при отеках:Это улучшает работу почек — вода помогает выводить избыток соли и токсинов, которые задерживают жидкость.Недостаток воды заставляет организм «запасать» жидкость, задерживая ее в тканях, — при достаточном употреблении воды такая необходимость отпадает.Стимулируется лимфоток — вода поддерживает нормальную циркуляцию лимфы, препятствуя ее застою, который проявляется внешне отечностью.При менструации. В такой период женский организм теряет больше воды: например, потеря жидкости может увеличиваться из-за кровопотери (с которой в том числе уходит жидкость) или повышенной потливости.Почем полезно пить воду при менструации:Вода помогает женщинам при вздутии, активизируя выведение натрия и других веществ, задерживающих в их организме жидкость.Уменьшает спазмы — обезвоживание усиливает мышечные сокращения, а вода расслабляет матку.Поддерживает энергию — потеря крови и жидкости усиливает у женщин чувство усталости слабости, а вода восстанавливает баланс.Предотвращает головные боли — более интенсивная потеря влаги во время менструации часто вызывает у женщин болезненные ощущения.При гипотонии (пониженном давлении). Стакан воды, особенно с щепоткой соли, может быстро улучшить самочувствие при возникшей гипотонии.Почему полезно пить воду при гипотонии:Помогает поднять давление— вода повышает объем циркулирующей крови, что способствует росту артериального давления.Улучшает кровообращение — достаточное количество жидкости помогает сердцу эффективнее перекачивать кровь.Снимает гипотоникам симптомы слабости и головокружения — вода помогает им нормализовать сосудистую функцию, а недостаток влаги, наоборот, усугубляет проявления гипотонии.Когда еще полезно пить воду:При заболеваниях почек: хотя при почечной недостаточности питье воды ограничивают, она также бывает полезна для поддержания функции органа — вода улучшает кровоток в почках, что важно для их работы.Перед важными событиями: недостаток жидкости ухудшает концентрацию, плохо сказывается на работе мозга.При проблемах с мочевым пузырем: люди с гиперактивным пузырем часто ограничивают питье воды, но снижая ее потребление, они лишь «приучают» его к мочеиспусканию при очень небольшом заполнении.

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