Гиперактивный мочевой пузырь: что вызывает обострение, а что помогает успокоить

Многие люди сталкиваются с повышенной активностью своего мочевого пузыря из-за возрастных или гормональных изменений в организме.Острые позывы к мочеиспусканию, частое мочеиспускание и беспокойство о том, что в нужный момент поблизости не окажется туалета, — эти симптомы показательно характеризуют клиническую картину гиперактивного мочевого пузыря (явления распространенного, но пока не полностью объясненного наукой). Данная проблема часто приобретает актуальность с возрастом, в особенности у женщин: среди представительниц прекрасного пола от 30 до 50 лет страдающих таким нарушением гораздо больше, чем среди мужчин.«Гиперактивный мочевой пузырь представляет собой нарушение функции мочевого пузыря, для которого обычно не удается обнаружить органическую причину. Его ключевым симптомом являются учащенные, часто внезапно возникающие позывы к мочеиспусканию, которые могут быть очень сильными, даже если мочевой пузырь наполнен лишь частично. В некоторых случаях может также наблюдаться непроизвольное выделение мочи», - рассказал в беседе сMedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.Почему возникает проблема гиперактивного мочевого пузыря? Контроль над мочевым пузырем осуществляется посредством сложного взаимодействия мышц, нервов и гормонов. Когда он заполняется жидкостью, то специальные нервные клетки передают в мозг сигналы. Получив их, мозг отправляет ответную команду, адресованную мышцам мочевого пузыря — они начинают сокращаться, возникает позыв, и мочевой пузырь опорожняется.«Когда мочевой пузырь становится гиперактивным, нервные клетки и мышцы проявляют аномальную активность, вызывая необходимость мочиться еще до его наполнения. В большинстве случаев, несмотря на тщательную диагностику, специалисты не могут определить никаких физических причин этого расстройства, поэтому его называют идиопатическим заболеванием».Что вызывает обострение? При данном нарушении возникают периоды ремиссии и обострений. Острые симптомы, как правило, вызываются не какой-то одной причиной, а несколькими факторами.Вот что может вызывать обострение:Возрастные изменения в состоянии мочевыводящих путей;Повышенное давление на мочевой пузырь (например, из-за хронических запоров или ожирения);Побочные эффекты лекарств;У женщин: дефицит эстрогена (например, в период менопаузы);У мужчин: гиперплазия предстательной железы (увеличение простаты).Что помогает успокоить гиперактивный мочевой пузырь? В большинстве случаев контролю над своим пузырем пациентов учат с помощью поведенческого тренинга и психотерапии. Если этого оказывается недостаточно, им могут назначить лекарства или порекомендовать хирургическое вмешательство.Тренировка мочевого пузыря и тазового дна. Люди с синдромом раздраженного мочевого пузыря часто совершают общую ошибку — они стараются посетить туалет при любом позыве к мочеиспусканию. Такое поведение лишь усугубляет проблему: пузырь «привыкает» опорожняться даже при незначительном наполнении.«Чтобы восстановить контроль над позывами к мочеиспусканию, необходимо тренировать свой мочевой пузырь, как любую мышц тела: упражнения для такой тренировки может посоветовать врач. Также в решении проблемы помогают специальные гимнастические упражнения для укрепления мышц тазового дна».Техники релаксации и психотерапии. Внезапные позывы к мочеиспусканию чаще всего возникают в ситуациях психологического стресса и конфликта, поэтому методы, помогающие укреплять нервы и повышать стрессоустойчивость, будут очень полезны для улучшения контроля над работой мочевого пузыря.Лекарства. Для медикаментозного лечения в этом случае обычно используют антихолинергические препараты. Активные вещества таких лекарств блокируют рецепторы в мышцах мочевого пузыря, в результате чего они сокращаются не так сильно, а частота походов в туалет снижается.Травяные сборы. Можно использовать сборы, содержащие клюкву, листья толокнянки или ингредиенты тыквы.Ботокс. В стенку мочевого пузыря может быть введен препарат на основе ботулотоксина типа А. Он частично парализует мышцу мочевого пузыря, что предотвращает ее чрезмерные сокращения, вызывающие у человека потребность в скорейшем опорожнении.Домашние средства. Можно использовать растения, которые оказывают положительное воздействие на состояние мочевого пузыря: к ним относятся крапива, листья березы, одуванчик, хвощ, золотарник. Их можно заваривать и пить как чай.«Многие пациенты с такой проблемой склонны употреблять мало жидкости. На самом деле, полезно как раз обратное: употребление достаточного количества жидкости (не менее 1,5 литров в день) может увеличить емкость пузыря и приучить его выдерживать более значительные объемы мочи. Недостаточное питье воды способствует тому, что мочевой пузырь «требует» опорожнения даже при незначительном количестве жидкости».

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