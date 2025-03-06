Болит в груди? Как определить полученный ушиб ребра

Хотя ушиб считается менее серьезной травмой по сравнению с переломом, ушиб ребра может вызывать значительный дискомфорт и иногда сопровождается пугающими симптомами.Ушиб ребра подразумевает повреждение мягких тканей и мышц в области грудной клетки, возникающее при ударе или сдавливании. В отличие от перелома, при ушибе не нарушается целостность кости, однако в его случае могут повреждаться кровеносные сосуды, что способствует появлению гематомы (синяка) и отека.В каких ситуациях можно получить ушиб ребра? Травматолог Владимир Горохов отметил, что пострадать из-за такого повреждения можно в самых обычных обстоятельствах, даже находясь дома.Вот примеры бытовых травм, при которых возникает такой ушиб:Падение с высоты (например, со стула или лестницы);Удар о твердую поверхность (угол стола, дверь).Кроме того, ушиб ребра является частым последствием дорожно-транспортных происшествий, занятий спортом или спортивных состязаний, производственных травм, конфликтов с применением физической силы.Как отличить ушиб ребра от перелома? Симптомы ушиба и перелома ребер могут быть схожими, но различить их все же возможно.Вот на что нужно обращать внимание:Проявление боли. При ушибе боль достаточно умеренная, усиливается при движении, кашле или глубоком вдохе. При переломе она острая, интенсивная, может быть нестерпимой.Отек и гематома. При ушибе они возникают не всегда. При переломе чаще всего присутствуют, причем могут распространяться на большую область тела.Деформация грудной клетки. При ушибе ребра она отсутствует, но может наблюдаться при переломе (особенно при множественных переломах).Хруст. При ушибе он отсутствует. При переломе может ощущаться при движении или пальпации.Дыхание. При ушибе оно затруднено из-за боли, но не критично. При переломе затруднено сильно, возможна даже одышка.Общее состояние. При ушибе обычно удовлетворительное. При переломе может быть тяжелым (особенно при повреждении легких).Нужно ли идти к врачу? В большинстве случаев ушиб ребра не требует экстренной медицинской помощи, но обратиться к врачу стоит в следующих ситуациях:Ощущается сильная боль, которая не уменьшается в течение нескольких дней.Возникает затрудненное дыхание или одышка.Возникает кашель с кровью.Возникает высокая температура (может быть признаком инфекции).Врач проведет осмотр, назначит рентген или КТ для исключения перелома и повреждения внутренних органов.Чем опасен ушиб ребра? Возможными осложнениями.Какие проблемы могут возникать в связи с ним:Пневмония: может развиться из-за поверхностного дыхания и застоя мокроты.Плеврит: воспаление оболочки легких.Хронические боли: могут возникать, если травма не была должным образом вылечена.Что помогает при ушибе ребра. Методы терапии в его случае направлены на уменьшение боли, снятие отека и восстановление нормальной подвижности.Покой: в первые дни после ушиба нужно избегать физических нагрузок и резких движений.Холод: к месту ушиба нужно прикладывать лед (предварительно обернутый тканью) или холодный компресс – на 15–20 минут каждые 2–3 часа.Обезболивающие: для уменьшения боли и воспаления можно принять нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен или парацетамол).Тугая повязка: в некоторых случаях врач может рекомендовать наложение эластичной повязки для ограничения движений и уменьшения боли.Дыхательные упражнения: чтобы избежать застойных явлений в легких, важно периодически делать глубокие вдохи, несмотря на боль.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки