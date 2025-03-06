Science Advances: молчащая Х-хромосома повышает устойчивость женского мозга

Исследования на мышах неожиданно показали, что спящая Х-хромосома у самок может пробудиться в конце жизни и включить гены, которые поддерживают здоровье мозга.Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско, возможно, обнаружили, как женский мозг сохраняет устойчивость к старению, ответив на извечный вопрос о том, почему большинство женщин живут дольше мужчин и дольше сохраняют свои когнитивные способности.Самки несут две X-хромосомы. Одна из них зарыта в угол клетки, называемой тельцем Барра, где она не может экспрессировать многие гены, и ученые считали, что она вообще ничего не делает.Однако команда Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что по мере того, как самки мышей достигали возраста, эквивалентного примерно 65 человеческим годам, их «молчаливая» вторая X-хромосома начинала экспрессировать гены, которые укрепляют связи в мозге, повышая познавательные способности.«При типичном старении мозг женщин выглядит моложе, и у них наблюдается меньше когнитивных нарушений по сравнению с мужчинами», — говорит Дена Дубал из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Эти результаты показывают, что молчащая X-хромосома у женщин на самом деле пробуждается в конце жизни, вероятно, помогая замедлить снижение когнитивных способностей».Ученые создали гибридных мышей из двух разных штаммов лабораторных мышей и спроектировали X-хромосому из одного штамма, чтобы она молчала. Поскольку они знали генетический код для каждого штамма, они могли отследить источник любых экспрессированных генов обратно к каждой X-хромосоме.Затем они измерили экспрессию генов в гиппокампе — ключевой области мозга, отвечающей за обучение и память, которая ухудшается с возрастом — у 20-месячных самок мышей, которые были схожи с 65-летними людьми.Удивительно, но в нескольких различных типах клеток гиппокампа Х-хромосома, которая должна была молчать, вместо этого экспрессировала около 20 генов. Многие из них играют роль в развитии мозга, а также в интеллектуальной инвалидности.«Старение пробудило спящего X», — сказала Дубал.«Мы сразу подумали, что это может объяснить, как женский мозг остается устойчивым при типичном старении, ведь у мужчин нет этой дополнительной X-хромосомы», — сказала соавтор исследования Маргарет Гадек из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Один из 22 генов, «избежавших» молчания на Х-хромосоме, PLP1, привлек внимание исследователей. PLP1 помогает строить нейронную изоляцию, или миелин, который окружает мозговые провода, чтобы они могли передавать свои сигналы.У старых самок мышей в гиппокампе было больше PLP1, чем у старых самцов, что позволяет предположить, что дополнительный PLP1 из второй Х-хромосомы сыграл свою роль.Чтобы проверить, может ли PLP1 объяснить устойчивость женского мозга, команда искусственно экспрессировала PLP1 в гиппокампе самок и самцов старых мышей. Дополнительный PLP1 обеспечил усиление работы мозга у обоих полов, и эти мыши показали лучшие результаты в тестах на обучение и память.Дубал и ее коллеги сейчас исследуют, может ли вторая X-хромосома быть активной у пожилых женщин. У них есть основания полагать, что это возможно: анализ донорской мозговой ткани от пожилых мужчин и женщин, проведенный Катилин Касалетто, профессором неврологии в Центре памяти и старения Калифорнийского университета в Сан-Франциско, показал, что повышенный уровень PLP1 был только у женщин.«Познание — одна из наших самых больших биомедицинских проблем, но в стареющем мозге все меняется, и Х-хромосома, очевидно, может научить нас тому, что возможно. Существуют ли вмешательства, которые могут усилить гены, такие как PLP1 из Х-хромосомы, чтобы замедлить ухудшение — как у женщин, так и у мужчин — по мере старения?», - резюмировала Дубал.

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