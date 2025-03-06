Все болезни — от нервов: какие проблемы со здоровьем возникают из-за стресса

Если стресс становится хроническим или слишком интенсивным, то происходят серьезные неблагополучные изменения в состоянии организма.Стресс — это естественная реакция организма в ответ на угрозу его благополучию. Такая реакция на что-то тревожное и опасное обуславливается гормонами: в напряженной ситуации человеческое тело моментально меняет свое гормональное производство и начинает более активно производить адреналин и кортизол. Эти гормоны помогают организму мобилизовать свои ресурсы, чтобы выстоять в трудный момент. Подобный механизм реагирования закрепился в людях эволюционно как рефлекс, обеспечивающий жизнестойкость. Когда-то нашим далеким предкам он помогал выживать в опасных ситуациях, побуждая их бороться с фактором угрозы или спасаться бегством.Такое выживание обеспечивалось следующими реакциями, возникающими под действием стрессовых гормонов.Адреналин и кортизол вызывают сужение кровеносных сосудов, ведущее к учащенному сердцебиению и повышению артериального давления — это готовят организм к активным действиям.Повышается потоотделение — это помогает охладить тело в случае интенсивной физической активности.Происходит расширение зрачков — это улучшает остроту зрения.Происходят когнитивные изменения — это способствует тому, что мозг концентрируется на источнике стресса, игнорируя второстепенные детали.Сегодня стрессовые реакции большинства людей возникают не в тех ситуациях, когда что-то угрожает их жизни, а в обстоятельствах гораздо менее драматичных — например, из-за напряжения и конфликтов на работе или в личной, повседневной жизни. Также стресс может вызываться тем давлением, которое современные люди испытывают из-за постоянного информационного потока, создаваемого многочисленными новостными ресурсами, социальными сетями. Еще один существенный фактор стресса — это влияние социальных требований, в соответствии с которыми мы стремимся быть успешными и обеспеченными, и воспринимаем как несчастье отсутствие высоких заработков, других материальных благ, карьеры или признания своей успешности.Таким образом, возникает проблема хронического стресса, то есть, состояния, когда в организме остаются постоянно высокими уровни стрессовых гормонов.«Когда стресс становится хроническим, он угрожает серьезными последствиями как для физического, так и для психического здоровья», - заметила в беседе с MedikForum.ru невролог Александра Алехина.Какие проблемы со здоровьем возникают из-за стресса?Стресс значительно повышает склонность к заболеваниям, так как оказывает влияние на иммунную, сердечно-сосудистую, нервную и другие системы организма.Ослабление иммунитета. Кортизол — главный стрессовый гормон — подавляет активность иммунных клеток (лимфоцитов, макрофагов), тем самым снижая способность организма бороться с инфекциями. Если вы часто простужаетесь, болеете другими ОРВИ или у вас внезапно возникает герпес, это может говорить о том, что организме повышен уровень кортизола.Также в обстоятельствах хронического стресса усиливается выработка цитокинов — клеток, активизирующих воспаление, в связи с которым развиваются аутоиммунные заболевания. В частности, могут развиться следующие патологии:Ревматоидный артрит;Системная красная волчанка;Псориаз;Тиреоидит Хашимото;Рассеянный склероз.Нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Стрессовые гормоны оказывают специфическое воздействие на сосуды и сердечную мышцу.Как влияет адреналин: сужает сосуды (что повышает артериальное давление), увеличивает частоту сердечных сокращений (что создает перегрузку для сердца), способствует спазмам сосудов (что повышает риск повреждения их стенок).Как влияет кортизол: повышает уровень сахара в крови (что делает кровь гуще, нарушает кровоток и обеспечение кровью других органов), вызывает задержку натрия (что увеличивает давление и способствует повреждению внутренней оболочки сосудов, ведущему к развитию атеросклероза).Происходящие изменения, в свою очередь, повышают риски возникновения ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов.Проблемы с ЖКТ. В обстоятельствах стресса организм начинает по-другому использовать свои ресурсы — например, усиливает кровоснабжение мышц и мозга (их работа становится особенно важной, если нужно бороться или бежать). Пищеварительный тракт, наоборот, получает меньше крови, так как его функционирование при стрессе не является первостепенным и значимым с точки зрения выживания.Что при этом происходит:Ухудшается пищеварение;Нарушается баланс микрофлоры, что может вести к появлению синдрома раздраженного кишечника, язв.Увеличивается кислотность, что грозит поражением слизистой оболочки.Нарушение сна. Высокая концентрация стрессовых гормонов в крови часто становится фактором бессонницы или некачественного сна, поскольку из-за их влияния в организме поддерживаются процессы, обеспечивающие его готовность действовать, а не пребывать в расслабленном состоянии.Нехватка полноценного сна, в свою очередь:Снижает активность иммунной системы;Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний;.Нарушает обмен веществ, что может вести к ожирению и диабету.Окислительный стресс. Стресс усиливает выработку свободных радикалов — молекул, которые повреждают клетки. Это приводит к:Ускоренному старению клеток;Повреждению ДНК, которое вызывает клеточные мутации, способствующие образованию опухолей и развитию рака.Психосоматические эффекты. Гормоны стресса усиливают активность миндалевидного тела головного мозга, из-за чего человек испытывает напряжение, тревогу. В краткосрочной перспективе это помогает оценить опасность происходящего события и быть готовым к ней. Но постоянно активная выработка адреналина и кортизола угнетает психику и способствует развитию тревожности как состояния, которое существует всегда и не проходит. Физически это может выражаться в мышечных зажимах, частых головных болях, повторяющихся запорах и других нарушениях в работе пищеварения, колебаниях веса.Что касается психических нарушений, то постоянное напряжение из-за стресса может провоцировать следующие проблемы:Генерализованное тревожное расстройство (постоянное беспокойство без конкретной причины);Панические атаки (внезапные приступы сильного страха);Депрессию (снижение настроения, апатия, потеря интереса к жизни);Обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивые мысли и действия).«Стресс — это не просто эмоциональное состояние. Будучи очень интенсивным, продолжительным или хроническим, он способен подорвать здоровье и стать пусковым механизмом для развития множества заболеваний. Вот почему важно укреплять свою стрессоустойчивость посредством здорового образа жизни, методов релаксации и психологической поддержки — так можно снизить риски опасных патологий и продлить жизнь».

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