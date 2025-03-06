Ягодичный мостик и не только: упражнения, которые обратят вспять старение
Выполняйте упражнения ниже медленно, подконтрольно, сосредоточив внимание на глубоком дыхании и хорошей осанке. Старайтесь делать 2?3 подхода, отдыхая между упражнениями 30 секунд.
Растяжка «кошка-корова". Она улучшает гибкость, осанку, уменьшает скованность в спине,
Подъёмы пяток стоя. С возрастом стопы и лодыжки становятся менее сильными. Это упражнение делает голени устойчивее, улучшает кровообращение и укрепляет мышцы ног.
Приседания с использованием стула. Это одно из лучших упражнений, направленных на поддержание силы нижней части тела.
Скручивание позвоночника сидя. Благодаря этому упражнению вы будете поддерживать гибкость позвоночника, снимите напряжение в пояснице.
Ягодичный мостик. Он позволяет укрепить корпус, поясницу, бёдра, защищает от последствий длительного сидения.
Балансирование на одной ноге. Так вы укрепите мышцы ног и корпуса, улучшите общую устойчивость и координацию.
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