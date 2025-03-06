Белый или очень светлый стул: почему это повод для беспокойства

Такое изменение цвета стула может сигнализировать о развитии опасных патологий в системе пищеварения.Цвет стула зависит от нескольких факторов, включая состав пищи, количество выделяемой желчи и состояние пищеварительной системы. Желчь, вырабатываемая печенью, содержит пигмент билирубин – именно он придает стулу характерный коричневый цвет. Но если желчь не поступает в кишечник в достаточном количестве, стул становится светлым или белым, об этом в разговоре с MedikForum.ru сообщила гастроэнтеролог Александра Алисова. По словам врача, нарушение транзита желчи в кишечник как правило возникает в связи с неблагополучными изменениями в работе органов пищеварения (вот почему осветление стула – это повод для беспокойства и проведения медицинского обследования).При каких заболеваниях органов ЖКТ возникает белый стул?Заболевания печени:Гепатит. Вирусный, алкогольный или токсический гепатит может вызывать нарушение функции печени, что приводит к уменьшению выработки желчи. Стул становится светлым, а моча, наоборот, темной.Цирроз печени. При развитии цирроза печень теряет способность нормально функционировать, что влияет на ее способность производит желчь и на цвет стула.Жировая болезнь печени. Накопление жира в печени тоже может нарушать ее работу, включая выработку желчи.Заболевания желчевыводящих путей:Желчнокаменная болезнь. Производимая печенью желчь направляется в желчный пузырь. Если в пузыре или желчных протоках возникают камни, это может блокировать отток желчи в кишечник, что приводит к появлению слишком светлого стула.Холецистит. Воспаление желчного пузыря тоже может нарушать отток желчи.Опухоли желчных протоков. Эти образования могут блокировать протоки, препятствуя поступлению желчи в кишечник.Заболевания поджелудочной железы:Панкреатит. Воспаление поджелудочной железы может нарушать выработку ферментов, необходимых для пищеварения, что влияет на цвет стула.Рак поджелудочной железы. Опухоль может сдавливать желчные протоки, вызывая застой желчи.Врожденные аномалии:Атрезия желчных путей. Это врожденное заболевание, при котором желчные протоки отсутствуют или недоразвиты, что приводит к нарушению оттока желчи.Инфекции:Лямблиоз. Эта паразитарная инфекция, которая может вызывать нарушение всасывания жиров, из-за чего меняется и цвет стула.Вирусные инфекции. Некоторые вирусы могут поражать печень или желчные протоки.Другие возможные причиныЛекарственные препараты:Некоторые лекарства, такие как антибиотики, противогрибковые средства или препараты, содержащие висмут, могут вызывать временное изменение цвета стула.Рацион и особенности пищеварения:Повседневное питание влияет на цвет стула: большое количество жирных продуктов или продуктов, содержащих красители, могут привести к тому, что стул станет светлее. Также он светлеет при повышенной активности кишечника, которая может вызываться пищевой непереносимостью или желудочно-кишечными инфекциями.Сопутствующие симптомы: на что всегда нужно обращать внимание?Белый стул редко возникает изолированно, обычно он сопровождается другими симптомами, которые бывают присущи патологиям, вызывающим его осветление.Темная моча – следствие повышенного уровня билирубина в крови.Желтуха – желтеют кожа и склеры глаз, это тоже показатель повышенного билирубина.Боль в животе – часто локализуется в правом подреберье.Тошнота и рвота – типичны для проблем с печенью или желчным пузырем.Потеря веса – может быть признаком хронического заболевания или опухоли.Зуд кожи – возникает из-за накопления желчных кислот в крови.«Белый или очень светлый стул — это серьезный симптом, который требует внимания и своевременной диагностики. Он может указывать на заболевания печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы или инфекцию. Если вы заметили такое изменение цвета стула, (особенно в сочетании с другими симптомами), не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика и лечение помогут избежать опасных осложнений».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки