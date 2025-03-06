Вплоть до проблем с сердцем: когда могут навредить обычные глазные капли

Глазные капли нужны для лечения инфекций, глаукомы или катаракты. Но купить их без рецепта можно в любой аптеке. Значит, их применение не опасно без назначения врача? Вовсе нет!Многие считают глазные капли абсолютно безвредными и не видят причин тратить время на консультации с врачом перед их применением. Например, у людей, чья работа связана с повышенной зрительной нагрузкой, популярностью пользуются увлажняющие капли с различными витаминами, антиоксидантами и другими добавками.Однако бесконтрольное использование капель может не только не принести пользы, но и спровоцировать различные осложнения. Почему? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Анастасия Васильева — офтальмолог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеКакими бывают глазные каплиОни различаются по составу, механизму действия и показаниям к применению. Например, капли используют для лечения глаукомы. Они помогают контролировать внутриглазное давление и регулируют производство внутриглазной жидкости. Специальные капли врач может назначить при катаракте для улучшения питания глазных тканей и замедления помутнения хрусталика.Обычно такие препараты все-таки используют по назначению и под контролем лечащего врача. Вместе с тем есть и такие препараты, которые пациенты часто предпочитают выписывать себе самостоятельно.Увлажняющие (искусственная слеза)Эта группа препаратов позволяет компенсировать недостаток слезной жидкости при синдроме сухого глаза. Такие капли содержат различные увлажняющие компоненты, которые стабилизируют слезную пленку на поверхности глаза и препятствуют ее преждевременному разрыву. Отсюда происходит их второе название — «искусственная слеза».Увлажняющие капли могут быть полезны тем, чья работа связана с высокой зрительной нагрузкой. Например, это офисные сотрудники, программисты, дизайнеры и так далее. Использование искусственной слезы также бывает оправданным, когда человек постоянно находится под воздействием неблагоприятных внешних факторов — от сухого кондиционированного воздуха до сильного запыления.Увлажняющие капли можно выбрать самостоятельно, зачастую серьезного вреда они не несут. Однако, если доверить подбор препарата врачу, лечение будет более прицельным — исходя из степени выраженности синдрома. Офтальмолог также определит, нет ли у пациента противопоказаний к применению таких капель. Например, «искусственная слеза» может ухудшать состояние пациентов при поражении век клещом демодексом, который любит влажную среду.ПротивомикробныеСреди основных показаний к применению антибактериальных капель — различные инфекционные заболевания органов глаз, вызванные патогенными бактериями. Например, это бактериальный конъюнктивит, блефарит (воспаление века) или кератит (воспаление роговицы глаза). Если же заболевание вызвано не бактериями, а вирусами, то лечение потребует уже применения противовирусных капель.Противоаллергические: антигистаминные и гормональныеЭти препараты используют в лечении офтальмологических заболеваний аллергической природы, прежде всего аллергического конъюнктивита — воспаления слизистой оболочки глаз. Без своевременного лечения вызванный аллергией воспалительный процесс может вызвать достаточно серьезные осложнения, вплоть до рисков отслойки сетчатки глаза и катаракты.Стандартом в лечении пациентов с аллергиями являются антигистаминные капли. Они блокируют рецепторы гистамина — главного медиатора аллергических реакций, за счет чего уменьшаются проявления аллергии: зуд, покраснение, повышенная слезоточивость. При неэффективности такой терапии врач может назначить гормональные глазные капли, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом.СосудосуживающиеТакие капли содержат специальные компоненты, которые воздействуют на кровеносные сосуды глаза и вызывают их сужение. Сосудосуживающие глазные капли чаще всего используют, чтобы устранить покраснения, замаскировать следы усталости или недосыпа. Однако применять их без назначения врача крайне нежелательно.При всей своей пользе глазные капли далеко не всегда бывают безобидными. Неправильный выбор препарата и бесконтрольное использование могут серьезно ухудшить состояние зрения.Обратный эффектСосудосуживающие капли могут создавать ощущение свежести глаз и быстро устранять покраснение. Однако при регулярном или слишком продолжительном применении они вызывают привыкание, а эффект от использования становится резко противоположным. Сосуды привыкают к действию сосудосуживающих компонентов, начинают расширяться еще сильнее, а сухость глаз усиливается. Поэтому использовать такие капли следует не дольше 3–4 дней.Серьезные последствия также имеет злоупотребление антибактериальными каплями для глаз. В этом случае бактерии рискуют выработать устойчивость к антибиотику, из-за чего инфекции будут обостряться постоянно.То же самое касается и самолечения гормональными каплями. Оно опасно как местными побочными эффектами (зуд и раздражение), так и системными — вплоть до проблем с сердечно-сосудистой системой и гормональными нарушениями. Помимо того, бесконтрольное использование гормональных капель для глаз также может стать причиной стероидной катаракты.Аллергические реакцииАллергия на глазные капли встречается не так редко, как кажется. Причиной нежелательной реакции могут стать различные растительные экстракты или слишком агрессивные действующие компоненты вроде ментола или эвкалипта.Упущенное времяОдни и те же симптомы могут скрывать за собой совершенно разные заболевания и требовать разного лечения. Если человек наверняка не знает точный диагноз, правильно подобрать препарат может быть очень сложно. Яркий пример — вирусные и бактериальные конъюнктивиты. Оба заболевания похожи по внешним проявлениям, но лечатся препаратами разных групп. Часто бывает, что пациент покупает препарат без назначения врача, а при недостаточной эффективности меняет его на другой или же просто не соблюдает предписания по продолжительности лечения. Это приводит к развитию устойчивости к антибактериальной терапии, когда бороться с воспалениями становится гораздо сложнее.Неправильный выбор препарата не только не даст нужного эффекта, но и украдет время на лечение. Например, пациент может долгое время бороться с покраснением глаз сосудосуживающими каплями, не подозревая, что за этим симптомом маскируется начинающаяся глаукома. Именно поэтому при любых проблемах со зрением важно проконсультироваться с врачом-офтальмологом и пройти диагностику.

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