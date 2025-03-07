Снижают напряжение и помогают думать: какие продукты особенно полезны мозгу при стрессе

Наш мозг страдает при стрессе, ведь он является частью нервной системы, которая в такой момент испытывает очень сильное напряжение. Помочь ему можно, употребляя определенные продукты.Наша когнитивная деятельность в обстоятельствах стресса ухудшается: ослабевает концентрация, снижается умственная производительность — мы становимся рассеяннее, чаще совершаем ошибки, теряем креативность. Поддержать мозг в сложной ситуации помогает еда, из которой организм может получить вещества, укрепляющие центральную нервную систему и способствующие ее слаженной работе. О том, какие продукты бывают особенно полезны мозгу при стрессе, поговорили с неврологом Александрой Алехиной.Орехи. По словам врача, в стрессовые периоды орехи (особенно грецкие) являются идеальной пищей для нервной системы. Они содержат вещества холин и лецитин , необходимые мозгу для его функционирования, а также богаты полезными жирными кислотами, которые важны для поддержания интеллектуальной работоспособности.Что важно помнить: орехи также содержат много калорий и не должны употребляться в больших количествах.Бананы. Они содержат много ценных для нервной системы минералов: например, магния и калия (не считая витамина В6). Калий и магний регулируют передачу нервных импульсов, обеспечивая хорошую связь между мозговыми клетками — это помогает думать. Вдобавок они снижают стресс и тревожность, тогда как их недостаток вызывает нервозность и ухудшает работу мозга.Кисломолочные продукты. Натуральный йогурт, творог или кефир содержат витамины группы В, которые укрепляют нервы и помогают лучше справляться со стрессовыми ситуациями.Цельнозерновая овсянка. Содержит витамины группы B, которые поддерживают работу нервной системы, и к тому же насыщена магнием и железом, улучшающими память и концентрацию. Также в составе овсянки присутствует аминокислота трифтофан, которая способствует производству серотонина, полезного для сопротивляемости стрессу.Шоколад. Он тоже является источником аминокислоты триптофан, которая помогает организму вырабатывать серотонин. Помимо того, содержит флавоноиды, защищающие нейроны, а также кофеин и теобромин — вещества, улучшающие концентрацию и внимание.Аковадо. Его мякоть богата витаминами группы В, которые играют важную роль в работе нервной системы. Вдобавок плоды авокадо являются источником важных жирных кислот омега-3, оздоровляющих сосуды мозга.Зеленые листовые овощи. Они содержат много витаминов группы В, витамин С, а также магний и кальций — такой набор веществ поддерживают умственную работоспособность и хорошую концентрацию.Ягоды. Даже в замороженном виде они полезны для мозга и крепких нервов — главным образом, из-за содержания антоциановых пигментов, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, помогают стабилизировать настроение. Чем темнее цвет ягод, тем больше в них антоцианов.Жирная рыба. Содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 оказывают положительное влияние на работу мозга, способны улучшать когнитивные способности.Капуста. Белокочанная капуста и брокколи особенно богаты фолиевой кислотой, помогающей нервной системе оставаться устойчивой при стрессе.Бобовые. Соя, фасоль, горох и чечевица тоже насыщены фолиевой кислотой, а также содержат антиоксиданты, защищающие нервы и клетки мозга от разрушительного воздействия стресса.Чеснок и лук. Они являются источником серосодержащего вещества аллиин, которое в процессе обработки превращается в аллицин. Аллицин увеличивает концентрацию нейромедиатора в мозге и тем самым укрепляет память и внимание.Куриные яйца. Они полезны мозгу как поставщики холина, улучшающего память и работу нейронов. Вдобавок богаты витамином B12 (поддерживает здоровье нервной системы) и омега-3 кислотами, важными для сохранения когнитивных функций с возрастом.

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