Снижают напряжение и помогают думать: какие продукты особенно полезны мозгу при стрессе
Наша когнитивная деятельность в обстоятельствах стресса ухудшается: ослабевает концентрация, снижается умственная производительность — мы становимся рассеяннее, чаще совершаем ошибки, теряем креативность. Поддержать мозг в сложной ситуации помогает еда, из которой организм может получить вещества, укрепляющие центральную нервную систему и способствующие ее слаженной работе. О том, какие продукты бывают особенно полезны мозгу при стрессе, поговорили с неврологом Александрой Алехиной.
Орехи. По словам врача, в стрессовые периоды орехи (особенно грецкие) являются идеальной пищей для нервной системы. Они содержат вещества холин и лецитин , необходимые мозгу для его функционирования, а также богаты полезными жирными кислотами, которые важны для поддержания интеллектуальной работоспособности.
Что важно помнить: орехи также содержат много калорий и не должны употребляться в больших количествах.
Бананы. Они содержат много ценных для нервной системы минералов: например, магния и калия (не считая витамина В6). Калий и магний регулируют передачу нервных импульсов, обеспечивая хорошую связь между мозговыми клетками — это помогает думать. Вдобавок они снижают стресс и тревожность, тогда как их недостаток вызывает нервозность и ухудшает работу мозга.
Кисломолочные продукты. Натуральный йогурт, творог или кефир содержат витамины группы В, которые укрепляют нервы и помогают лучше справляться со стрессовыми ситуациями.
Цельнозерновая овсянка. Содержит витамины группы B, которые поддерживают работу нервной системы, и к тому же насыщена магнием и железом, улучшающими память и концентрацию. Также в составе овсянки присутствует аминокислота трифтофан, которая способствует производству серотонина, полезного для сопротивляемости стрессу.
Шоколад. Он тоже является источником аминокислоты триптофан, которая помогает организму вырабатывать серотонин. Помимо того, содержит флавоноиды, защищающие нейроны, а также кофеин и теобромин — вещества, улучшающие концентрацию и внимание.
Аковадо. Его мякоть богата витаминами группы В, которые играют важную роль в работе нервной системы. Вдобавок плоды авокадо являются источником важных жирных кислот омега-3, оздоровляющих сосуды мозга.
Зеленые листовые овощи. Они содержат много витаминов группы В, витамин С, а также магний и кальций — такой набор веществ поддерживают умственную работоспособность и хорошую концентрацию.
Ягоды. Даже в замороженном виде они полезны для мозга и крепких нервов — главным образом, из-за содержания антоциановых пигментов, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, помогают стабилизировать настроение. Чем темнее цвет ягод, тем больше в них антоцианов.
Жирная рыба. Содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 оказывают положительное влияние на работу мозга, способны улучшать когнитивные способности.
Капуста. Белокочанная капуста и брокколи особенно богаты фолиевой кислотой, помогающей нервной системе оставаться устойчивой при стрессе.
Бобовые. Соя, фасоль, горох и чечевица тоже насыщены фолиевой кислотой, а также содержат антиоксиданты, защищающие нервы и клетки мозга от разрушительного воздействия стресса.
Чеснок и лук. Они являются источником серосодержащего вещества аллиин, которое в процессе обработки превращается в аллицин. Аллицин увеличивает концентрацию нейромедиатора в мозге и тем самым укрепляет память и внимание.
Куриные яйца. Они полезны мозгу как поставщики холина, улучшающего память и работу нейронов. Вдобавок богаты витамином B12 (поддерживает здоровье нервной системы) и омега-3 кислотами, важными для сохранения когнитивных функций с возрастом.
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