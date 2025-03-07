Нестабильность тромба: флеболог назвала главную опасность тромбофлебита

Врач-флеболог «СМ-Клиники» Анна Захарова рассказала, что тромбофлебит — крайне серьёзное заболевание вен, встречается не только у пожилых людей, но и у молодых мужчин и женщин.По словам врача, в 60% случаев тромбофлебит — осложнение варикозного расширения вен. Необходимо незамедлительное лечение под наблюдением врача, так как последствия могут быть опасными.Эксперт отметила, что к развитию тромбофлебита могут привести такие факторы, как варикозное расширение вен, наследственная тромбофилия, эндокринные заболевания, рак, операции на ногах или регулярный приём гормональных препаратов. Заболевание начинается с воспаления в стенке вены, что приводит к её утолщению и образованию тромбов.В большинстве случаев воспаление начинается в поверхностных венах, подвергшихся варикозной трансформации, и первые признаки включают сильную локальную боль, покраснение, отёк, утолщение вены, а иногда и повышение температуры тела.Захарова предупредила, что тромбофлебит может быть опасен тем, что тромбы могут стать нестабильными и вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии, что может привести к летальному исходу. Также заболевание может привести к гнойно-воспалительным процессам в тканях и острой сердечной и почечной недостаточности с потенциально фатальными последствиями.Комплексное лечение, включающее системную противовоспалительную и антикоагулянтную терапию с хирургическим вмешательством, считается одним из наиболее эффективных методов предотвращения прогрессирования заболевания и развития осложнений. Специалисты используют как традиционные операции, так и малотравматичные методики. При лечении необходим индивидуальный подход, учитывающий возраст пациента, наличие хронических заболеваний, степень и локализацию тромбоза.«При достаточно выраженном тромботическом процессе и высоком расположении тромба, а также при его флотации (неустойчивости и высоком риске отрыва) мы применяем кроссэктомию. Перевязываем большую подкожную вену и дополнительно все её приустьевые притоки. Это позволяет предотвратить распространение тромбов выше по венозному руслу, возможный его отрыв, как следствие, тромбоэмболию лёгочной артерии», — рассказала флеболог.

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