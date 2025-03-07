Тахикардия: что вызывает учащенное сердцебиение при отсутствии кардиозаболеваний

Учащенное сердцебиение может вызываться многими факторами, от стресса и физической нагрузки до гормональных изменений и обезвоживания.Учащенное сердцебиение, или тахикардия, — это состояние, при котором сердце бьется быстрее, чем обычно. В норме частота сердечных сокращений (ЧСС) у взрослого человека составляет 60–90 ударов в минуту. Если ЧСС превышает 100 ударов в минуту (в состоянии, когда отсутствуют физические нагрузки), это считается тахикардией.Как понять, что сердце бьется учащенно? В этом случае могут возникать весьма неприятные, даже пугающие симптомы, которые вызывают ассоциации с опасными проблемами.Вот основные ощущения, которые могут сопровождать тахикардию:«Трепетание» в груди: сердце может биться неровно, с перебоями, что создает ощущение его «трепетания».Сильные удары сердца: человек может чувствовать, как сердце «стучит» в груди, иногда даже в горле или шее.Одышка: учащенное сердцебиение часто сопровождается чувством нехватки воздуха, особенно при физической нагрузке или стрессе.Головокружение: оно при тахикардии возникает из-за ускоренного кровообращения.Тревога и страх: учащенное сердцебиение может вызывать испуг и панику, особенно если человек не понимает причину.Слабость: если тахикардия продолжительная, это вызывает общую слабость, ощущение упадка сил.Потливость: у некоторых людей возникает повышенное потоотделение, усиливающее чувство общего дискомфорта.Учащенное сердцебиение — это не всегда проблемы с сердцем. При тахикардии нередко возникает чувство, что развивается инфаркт (особенно сильно это может напугать, если человек впервые ощутил такое сердцебиение, или если внезапно возникла сильная тахикардия с интенсивным проявлением).Но учащенное сердцебиение может возникнуть и при отсутствии кардиозаболеваний — о том, какие факторы могут спровоцировать такой сбой сердечных сокращений, MedikForum.ru поговорил с кардиологом Олегом Варфоломеевым.Стресс. Под влиянием стресса активизируется симпатическая нервная система, что приводит к выбросу адреналина. Повышение уровня этого гормона и ускоряет сердцебиение. Развитие тахикардии при стрессе — физиологический механизм, возникший еще в древности: он сформировался как реакция, подготавливающая организм к действиям в критической ситуации.Панические атаки. В их случае учащенное сердцебиение также становится следствием повышенного выделения адреналина.Что происходит, когда резко возрастает его уровень:Ускоряется сердечный ритм — так кислород и питательные вещества быстрее доставляются с кровью к мышцам.Сужаются сосуды — это повышает давление иОбразуется гипервентиляции — возникает учащенное дыхание, которое еще больше усиливает сердцебиение. тонус.В результате этих реакций в момент приступа паники также ощущается чувство страха и нехватки воздуха.Физические нагрузки. Во время физической активности сердце работает интенсивнее, чтобы обеспечить мышцы кислородом. Это нормальная реакция, но у нетренированных людей сердцебиение может учащаться особенно сильно и вызывать неприятные ощущения.Кофеин. Под действием кофеина блокируются определенные процессы в организме, которые обычно оказывают расслабляющее действие. С одной стороны, это хорошо, потому что обеспечивает бодрость и улучшает концентрацию, но, с другой стороны, это также может вызвать учащенное сердцебиение.Гормональные изменения. У женщин учащенное сердцебиение часто возникает из-за колебаний гормонального уровня во время менструации, беременности или менопаузы.Проблемы с щитовидной железой.Тахикардия при болезнях щитовидной железы (особенно при гипертиреозе) возникает из-за избытка гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Эти гормоныУскоряют обмен веществ, что повышает нагрузку на сердце;Увеличивают чувствительность сердца к адреналину, усиливая частоту сердечных сокращений;Прямо стимулируют сердечную мышцу, заставляя ее биться быстрее.Обезвоживание. Недостаток жидкости в организме снижает объем крови, что заставляет сердце биться быстрее для поддержания достаточно активного кровообращения.Дисбаланс электролитов. Для нормальной работы сердца очень важны такие электролиты как калий, натрий, кальций, магний. Их дисбаланс может возникать из-за нехватки в рационе продуктов, которые содержат эти вещества, или из-за состояний, сопровождаемых интенсивной потерей жидкости (учащенное мочеиспускание, рвота). Дефицит электролитов — одна из частых причин учащенного сердцебиения.Лекарственные препараты. Некоторые лекарства (например, средства от астмы, антидепрессанты или препараты для похудения) могут вызывать тахикардию как побочный эффект.Недостаток сна. Недосып вызывает учащенное сердцебиение из-за нарушения работы вегетативной нервной системы и гормонального дисбаланса. Ощутимая нехватка сна — стресс для организма, то есть, в ее случае повышается выработка гормонов адреналина и кортизола, которые ускоряют сердцебиение.Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).При гипогликемии тахикардия возникает из-за активации симпатической нервной системы. Организм, пытаясь поднять уровень глюкозы, выделяет адреналин, который:Ускоряет сердцебиение для улучшения кровоснабжения.Стимулирует распад гликогена в печени, чтобы высвободить глюкозу в кровь.Такая реакция является защитной, но она вызывает учащенный пульс и чувство тревоги.Когда стоит беспокоиться? Учащенное сердцебиение не всегда является поводом для паники, но в некоторых случаях следует обратиться к врачу.Когда это нужно сделать:Эпизоды тахикардии становятся все более частыми;Также ощущается боль в груди;При учащенном сердцебиении возникает обморочное состояние, потеря сознания;Тахикардия возникает в состоянии покоя, сопровождаясь одышкой, чувством нехватки воздуха.Что помогает справиться с учащенным сердцебиением людям без болезней сердца:Дыхательные упражнения: медленное и глубокое дыхание;Холодная вода: умывание прохладной водой или питье небольшими глотками;Релаксация: иногда достаточно просто отдыха в тишине;Регулярная физическая активность: эффективны умеренные нагрузки (например, ходьба или плавание);Отказ от стимуляторов: следует ограничить употребление кофеина, алкоголя и никотина.

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