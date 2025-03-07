Ногти как часовое стекло: о чем говорит такое изменение их формы

Почему нельзя оставлять без внимания такое изменение формы ногтей.Ногти могут многое рассказать о состоянии здоровья человека. Одним из тревожных признаков неблагополучных перемен в нем является изменение формы ногтевой пластины, которая становится выпуклой и округлой, напоминая часовое стекло. Также пи этом часто утолщается верхняя фаланга пальцев, из-за чего их сравнивают с барабанными палочками. Другое их название — пальцы Гиппократа.Такие изменения формы ногтей не возникают просто так, они могут указывать на серьезные нарушения в организме. — об этом в разговоре с MedikForum.ru предупредила терапевт Ирина Андреева. По словам врача, ноги, похожие на часовое стекло, часто возникают на всех пальцах рук и ног.Что может оказаться причиной этого преображения ногтевых пластин? Недостаточное получение кислорода и питательных веществ с кровью — такой дефицит нередко бывает обусловлен процессами, возникающими в связи с болезнями сердца и легких.«Основная причина появления ногтей как часовое стекло — хроническая гипоксия (недостаток кислорода в тканях). Она вызывает расширение мелких сосудов в кончиках пальцев, поскольку организм пытается компенсировать недостаток кислорода. В результате кровоснабжение на кончиках пальцев активизируется, и этом ведет к разрастанию мягких тканей. Ногтевая пластина становится выпуклой, так как ткани, разрастаясь и утолщаясь, оказывают на нее давление».Кроме того, состояние ногтей меняется, когда происходят нарушения в обмене веществ, провоцируемые другими патологиями.Заболевания легких:Рак легких: когда в легких растет опухоль, она нарушает кровообращение и обмен веществ, что приводит к изменениям ногтей.Хронические инфекции легких: туберкулез, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь.Фиброз легких: в его случае происходит рубцевание легочной ткани, которое нарушает кислородный обмен во всем организме.Сердечно-сосудистые заболевания:Врожденные пороки сердца: например, дефект межпредсердной перегородки.Инфекционный эндокардит: воспаление внутренней оболочки сердца.Хроническая сердечная недостаточность: данная патология сопровождается нарушением кровообращения, приводящим к гипоксии (недостатку кислорода).Заболевания печени:Цирроз печени: он провоцирует нарушение функции печени, влияющее на кровообращение и обмен веществ.Гепатит: хроническое воспаление печени тоже может вызывать изменения ногтей.Заболевания желудочно-кишечного тракта:Болезнь Крона и язвенный колит: хронические воспалительные заболевания кишечника.Целиакия: непереносимость глютена, которая может сопровождаться нарушениями обмена веществ.Эндокринные нарушения:Гипертиреоз: симптом в виде ногтей как часовое стекло может говорить об избыточном выделении гормонов щитовидной железы.«В редких случаях такие ногти могут быть врожденной особенностью, не связанной с заболеваниями».Сопутствующие симптомы. Ногти в виде часового стекла редко возникают как изолированный симптом. Обычно они сопровождаются другими изменениями, свойственными тем заболеваниям, которые вызывают процессы, влияющие на состояние ногтевых пластин.Вот что, в частности, можно наблюдать:Одышку и кашель — при заболеваниях легких.Слабость и головокружение — при сердечно-сосудистых проблемах.Желтуху и отеки — при заболеваниях печени.Потерю веса и изменения со стулом — при болезнях ЖКТ.Заметив неблагополучные симптомы, нужно обязательно обращаться к врачу.

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