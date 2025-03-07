В университете «Сириус» придумали, как заставить жир в теле человека сжигать лишние калории

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» запатентовали новый способ борьбы с ожирением. Он предполагает доставку специального гена в жировые клетки, который заставляет их сжигать калории, рассказали в университете «Сириус».Ген PRDM16 играет ключевую роль в процессе превращения обычных жировых клеток (белого жира) в более активные бежевые. Эти клетки обладают уникальной способностью выделять тепло за счет сжигания накопленных жиров, что значительно увеличивает энергозатраты организма.Для доставки гена биотехнологи использовали аденоассоциированный вирус. Такие вирусы безопасны: они не вызывают болезней и не встраиваются в ДНК клеток. Вирус доставляет ген PRDM16 прямо в жировые клетки. Добравшись до них, этот ген «включает» производство белка, отвечающего за сжигание жира. Благодаря этому, организм начинает тратить больше энергии даже без физических нагрузок.Исследователи протестировали новую технологию на мышах с мутацией, которая вызывает развитие ожирения и диабета 2-го типа. После того как ученые ввели животным специальный инструмент доставки гена PRDM16, их вес начал заметно снижаться.«Современная генная терапия предлагает несколько возможностей для стимуляции преобразования клеток белой жировой ткани в бежевые. Большинство подходов против ожирения используют возможность индукции перехода из белой в бежевую жировую ткань путем сверхэкспрессии (сверхактивации) генов, кодирующих секретируемые факторы: лептин, FGF21 или BMP7. Мы решили идти другим путем. Генотерапевтические препараты, основанные на доставке отдельных факторов транскрипции, могут иметь принципиально иные особенности. Это позволяет ограничить действие препарата на только интересующие нас ткани и снизить риски неблагоприятных последствий», — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Направления «Генная терапия» университета «Сириус» Александр Егоров.

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