Гипотония как угроза: в каких случаях низкое давление является проявлением опасных состояний

Низкое давление может возникать как тревожный симптом.Гипотония, при которой артериальное давление держится ниже 90/60 мм рт. ст. вполне может быть нормой, особенно если она не вызывает проблем с самочувствием. Но в некоторых случаях низкое давление является проявлением опасных состояний, констатировал кардиолог Олег Варфоломеев. Врач отметил, что такая потенциально опасная гипотония обычно сопровождается другими признаками неблагополучия с организмом.«Низкое давление может быть опасным, если в его случае возникает критическая недостаточность в кровоснабжении органов, таких как мозг, сердце или почки. Из-за того, что эти и другие органы в такой момент ощущают очень сильный дефицит кислорода и питательных веществ, могут возникать тяжелые симптомы, включая спутанность сознания или его потерю».Вот наиболее опасные причины низкого давления:Шок.Является угрожающим жизни состоянием, при котором резко падает давление и нарушается кровоснабжение органов. Различаются разные его виды.Гиповолемический шок: вызывается значительной потерей крови или жидкости (например, при травмах, ожогах или обезвоживании).Кардиогенный шок: возникает при нарушении работы сердца (например, при инфаркте миокарда).Септический шок: развивается при тяжелых инфекциях, когда в кровь проникают бактерии..Анафилактический шок: в его случае происходит аллергическая реакция, которая вызывает резкое расширение сосудов и падение давления.Внутреннее кровотечение. Такая кровопотеря снижает объем циркулирующей крови, что приводит к падению давления.Что вызывает внутреннее кровотечение:Травмы внутренних органов;Язва желудка или кишечника;Разрыв аневризмы аорты.Заболевания сердца.Гипотония возникает при следующих патологиях.Инфаркт миокарда;Аритмия (нерегулярное сердцебиение);Перикардит (воспаление оболочки сердца).Эндокринные нарушения. Низкое давление бывает проявлением надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона), при которой образуется нехватка гормонов, регулирующих давление, а также гипотиреоза (недостаточная выработка гормонов щитовидной железы).Что такое ортостатическая гипотензия? Это резкое падение давления при вставании из положения лежа или сидя. Такая разновидность гипотонии опасна тем, что в ее случае человек может терять сознание, падать и получать травмы.Угрожающие симптомы. Низкое давление становится опасным, если сопровождается следующими симптомами:Возникает сильное головокружение или потеря сознания;Возникает спутанность сознания;Кожа становится очень бледной, восковой на вид;Выделяется холодный липкий пот;Возникает учащенное сердцебиение (тахикардия);Появляется одышка или поверхностное дыхание;Ощущается сильная слабость, из-за которой человек не может стоять на ногах;Пропадают позывы к мочеиспусканию.«Если снижение давления произошло внезапно и за короткое время упало так сильно, что возникло обморочное состояние или человек потерял сознание, нужно вызвать скорую помощь».Что можно сделать до приезда врачей:Уложить пострадавшего на спину, приподняв ноги выше уровня сердца;Обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно;Если человек в сознании, можно дать ему воды (при условии, что нет рвоты).

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