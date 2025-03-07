Гипотония как угроза: в каких случаях низкое давление является проявлением опасных состояний
Гипотония, при которой артериальное давление держится ниже 90/60 мм рт. ст. вполне может быть нормой, особенно если она не вызывает проблем с самочувствием. Но в некоторых случаях низкое давление является проявлением опасных состояний, констатировал кардиолог Олег Варфоломеев. Врач отметил, что такая потенциально опасная гипотония обычно сопровождается другими признаками неблагополучия с организмом.
«Низкое давление может быть опасным, если в его случае возникает критическая недостаточность в кровоснабжении органов, таких как мозг, сердце или почки. Из-за того, что эти и другие органы в такой момент ощущают очень сильный дефицит кислорода и питательных веществ, могут возникать тяжелые симптомы, включая спутанность сознания или его потерю».
Вот наиболее опасные причины низкого давления:
Шок.Является угрожающим жизни состоянием, при котором резко падает давление и нарушается кровоснабжение органов. Различаются разные его виды.
Гиповолемический шок: вызывается значительной потерей крови или жидкости (например, при травмах, ожогах или обезвоживании).
Кардиогенный шок: возникает при нарушении работы сердца (например, при инфаркте миокарда).
Септический шок: развивается при тяжелых инфекциях, когда в кровь проникают бактерии..
Анафилактический шок: в его случае происходит аллергическая реакция, которая вызывает резкое расширение сосудов и падение давления.
Внутреннее кровотечение. Такая кровопотеря снижает объем циркулирующей крови, что приводит к падению давления.
Что вызывает внутреннее кровотечение:
Травмы внутренних органов;
Язва желудка или кишечника;
Разрыв аневризмы аорты.
Заболевания сердца.Гипотония возникает при следующих патологиях.
Инфаркт миокарда;
Аритмия (нерегулярное сердцебиение);
Перикардит (воспаление оболочки сердца).
Эндокринные нарушения. Низкое давление бывает проявлением надпочечниковой недостаточности (болезнь Аддисона), при которой образуется нехватка гормонов, регулирующих давление, а также гипотиреоза (недостаточная выработка гормонов щитовидной железы).
Что такое ортостатическая гипотензия? Это резкое падение давления при вставании из положения лежа или сидя. Такая разновидность гипотонии опасна тем, что в ее случае человек может терять сознание, падать и получать травмы.
Угрожающие симптомы. Низкое давление становится опасным, если сопровождается следующими симптомами:
Возникает сильное головокружение или потеря сознания;
Возникает спутанность сознания;
Кожа становится очень бледной, восковой на вид;
Выделяется холодный липкий пот;
Возникает учащенное сердцебиение (тахикардия);
Появляется одышка или поверхностное дыхание;
Ощущается сильная слабость, из-за которой человек не может стоять на ногах;
Пропадают позывы к мочеиспусканию.
«Если снижение давления произошло внезапно и за короткое время упало так сильно, что возникло обморочное состояние или человек потерял сознание, нужно вызвать скорую помощь».
Что можно сделать до приезда врачей:
Уложить пострадавшего на спину, приподняв ноги выше уровня сердца;
Обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно;
Если человек в сознании, можно дать ему воды (при условии, что нет рвоты).
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий