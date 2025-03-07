CB: в кишечной бактерии открыт новый фермент

Исследователи из Токийского университета науки обнаружили уникальный ?-галактозидазный фермент, который избирательно расщепляет ?-1,2-галактоолигосахариды — редкие углеводные соединения, потенциально обладающие пребиотическими свойствами. Это открытие может привести к созданию новых пищевых добавок и даже лекарств.Фермент был найден в кишечной бактерии Bacteroides xylanisolvens, известной своей способностью перерабатывать сложные углеводы. Ученые выявили, что один из генов этой бактерии (Bxy_22780) кодирует ?-галактозидазу, которая исключительно точно распознает ?-1,2-галактоолигосахариды.Исследования показали, что фермент не действует на обычные галактозиды, но эффективно расщепляет ?-1,2-галактобиоз и ?-1,2-галактотриоз. Структурный анализ методом рентгеновской дифракции позволил установить, что специфичность фермента обусловлена особым расположением молекул в активном центре, что делает его единственным в своем роде.Как отмечает ведущий автор исследования, доцент Масахиро Накадзима, найденный фермент поможет изучить функции редких ?-1,2-галактоолигосахаридов, которые до сих пор оставались малоизученными.«Наше открытие — ключевой шаг в понимании роли этих уникальных углеводов. Хотя их пребиотические свойства пока не доказаны, мы видим в них огромный потенциал для поддержания здоровья кишечника», — отметил Накадзима.Исследователи также отмечают, что фермент может быть полезен в разработке новых лекарств, поскольку ?-1,2-галактозидные структуры встречаются у паразитов. Это означает, что новый фермент может сыграть роль в создании инновационных терапевтических решений.

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