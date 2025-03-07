Специалисты назвали полезную крупу, которая помогает сбросить вес

Для большинства граждан России крупы составляют основу рациона. Среди круп даже существует альтернатива для тех, кто стремится похудеть. Речь идет о булгуре – продукте, который производится из твердой пшеницы путем специальной обработки зерна. О том, как булгур способен помочь сбросить вес, рассказали специалисты Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.Секрет кроется в практически идеальном соотношении калорийности и насыщенности другими полезными микроэлементами. Имея энергетическую ценность в 347 ккал, в булгуре присутствует также огромное количество клетчатки. Поэтому данную крупу называют оптимальным вариантом не только для тех, кто стремится похудеть, но и для людей с сахарным диабетом.При этом специалисты отмечают, что одинаково полезным булгур является не для всех. Более того, он может быть опасен для детей до 3 лет, а также для людей с непереносимостью глютена или заболеванием желудочно-кишечного тракта.

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