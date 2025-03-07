Специалисты назвали полезную крупу, которая помогает сбросить вес
Секрет кроется в практически идеальном соотношении калорийности и насыщенности другими полезными микроэлементами. Имея энергетическую ценность в 347 ккал, в булгуре присутствует также огромное количество клетчатки. Поэтому данную крупу называют оптимальным вариантом не только для тех, кто стремится похудеть, но и для людей с сахарным диабетом.
При этом специалисты отмечают, что одинаково полезным булгур является не для всех. Более того, он может быть опасен для детей до 3 лет, а также для людей с непереносимостью глютена или заболеванием желудочно-кишечного тракта.
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