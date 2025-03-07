Названа главная причина потери слуха

Одна из самых частых причин ухудшения слуха — это возрастные изменения, рассказала сурдолог-оториноларинголог Лариса Вылегжанина.Вылегжанина объяснила, что с возрастом слуховые клетки повреждаются, из-за чего и ухудшается слух. «Эта форма тугоухости называется возрастной сенсоневральной потерей слуха. Она встречается у большинства людей старше 60 лет», — уточнила она.Другой причиной врач назвала шумовое повреждение. По ее словам, длительное нахождение в условиях повышенного уровня шума, например на концертах или при прослушивании громкой музыки через наушники, может вызвать необратимые изменения.Кроме того, к потере слуха могут привести вирусные и бактериальные заболевания, например несвоевременно вылеченный отит, черепно-мозговые травмы и генетический особенности, добавила Вылегжанина. Она объяснила, что некоторые люди рождаются с предрасположенностью к подобным нарушениям, поэтому их слух может ухудшаться с возрастом быстрее, чем у других. Одним из генетических заболеваний, которые могут стать причиной постепенного снижения слуха, врач назвала отосклероз.Чтобы защититься от ухудшения слуха, доктор рекомендовала при посещении шумных мест использовать беруши или специальные наушники с функцией шумоподавления, а также ограничивать громкость при прослушивании музыки или просмотре фильмов. Также врач порекомендовала соблюдать гигиену ушей, избегая чрезмерного использования ватных палочек и других предметов, которые могут повредить ушной канал. Важной мерой профилактики должны стать периодические осмотры у врача, заключила она.

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