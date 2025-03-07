Как изменятся холестерин, давление и гемоглобин, если на 24 часа отказаться от еды

Тридцать добровольцев ровно на сутки отказались от какой-либо пищи. Им разрешалось пить только воду. И вот какие неожиданные изменения произошли с участниками эксперимента.«Обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» — любимая фраза диетологов, которую когда-то произнес Александр Суворов. Полководец считал, что плотная трапеза на ночь разморит солдат и, если противник внезапно нападет, они будут не готовы к бою.Современные исследования подтверждают правило Суворова. Так, ужин после 9 вечера увеличивает концентрацию холестерина, может привести к инсулинорезистентности и почти на 30% повышает риск инсульта. Поэтому старое правило «не есть после шести» по-прежнему актуально.Но что будет, если на один день вовсе отказаться от еды? Исследователи предполагают, что при отсутствии противопоказаний суточная голодовка не только поможет сбросить вес, но и будет полезна для сердца.Американские кардиологи из Института сердца Медицинского центра Intermountain провели эксперимент. Они набрали 30 добровольцев от 18 до 70 лет, которые были готовы посидеть на одной воде в течение 24 часов. При отборе исследователи смотрели, чтобы участники за последний год не голодали и намеренно не ограничивали себя в калориях.Кроме того, из эксперимента исключили людей, которые пережили инсульт, инфаркт миокарда или имели периферическое сосудистое заболевание. Диабетиков и пациентов с иммунодефицитом или нарушениями иммунной системы также не взяли в исследование.Итак, 16 человек голодали в первый день и питались привычными продуктами во второй. Оставшиеся 14 участников ели как обычно в первый день и отказались от пищи на второй. Наблюдатели специально не отслеживали, сколько калорий потребляли добровольцы в период без голодания. Так они хотели отразить реальные модели питания.«Испытуемым рекомендовали пить достаточное количество воды, чтобы оставаться хорошо гидратированными во время голодания, и результаты показали, что гемоконцентрации (сгущения крови. — Прим. ред.) не произошло», — говорят авторы исследования.За время эксперимента добровольцы трижды сдавали анализы крови. Кроме того, до и после испытания у них измерили вес, окружность талии и давление.И вот какие изменения произошли с участниками после дня голодовки.Повысился уровень гемоглобина без сгущения крови, что уменьшает анемию и увеличивает способность переносить кислород.Повысился уровень гормона роста. Этот гормон стимулирует синтез белка, сохраняет сухую мышечную массу, участвует в выработке инсулина. Кроме того, он преобразует хранящиеся триглицериды в жирные кислоты. Доказано, что длительный дефицит гормона роста связан с большей тяжестью сердечно-сосудистых заболеваний и плохим прогнозом после диагностики заболеваний сердца.Повысился уровень липопротеинов высокой плотности — «хорошего» холестерина.Увеличились концентрации циркулирующих жирных кислот.Снизился уровень натрия. Доказано, что избыток натрия повышает давление.Снизился уровень триглицеридов — вида жиров, который в основном находится в жировой ткани. Высокая концентрация триглицеридов может привести к развитию инсульта и сердечного приступа.Снизился вес.Снизились параметры, связанные с резистентностью к инсулину.Однако суточное голодание не изменило:показатели артериального давления;уровень высокочувствительного С-реактивного белка — одного из главных маркеров воспаления;окружность талии.«Водное голодание в течение одного дня может принести пользу здоровью независимо от потери веса. И ключевую роль здесь играет повышение гормона роста, которое приводит к многочисленным изменениям в организме», — приходят к выводу исследователи.

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