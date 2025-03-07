Когда замороженные продукты полезнее свежих, объяснили врачи

Овощи, фрукты, мясо, рыбу — все эти продукты можно отправить в морозилку на долгое хранение. Действительно ли они теряют пользу, особенно после второй заморозки? И как понять, что продукты уже надо выбросить?Заморозка — один из популярных способов хранения продуктов. Благодаря этому методу зимой можно найти клубнику и вишню, полакомиться рыбой, выловленной в океане, а также сохранить куриную грудку до следующей готовки. Многие об этом не знают, но 6 марта даже отмечается День замороженных пищевых продуктов.Какие замороженные продукты приносят пользу организмуОвощи и фрукты. Они могут сохранять больше витаминов и минералов, чем свежие, которые долго хранятся на полках магазинов, говорит Марина Утяганова. Заморозка происходит в момент, когда продукты находятся в пике своей зрелости, что позволяет питательным веществам не улетучиваться.Рыба и морепродукты. Тоже могут быть очень полезными, так как сохраняют ценные жиры, белки и микроэлементы. Однако важно помнить, что качество рыбы зависит от способа ее заморозки и хранения. Быстрая шоковая заморозка — это идеальный вариант.Мясо. Этот продукт сохранит свои питательные свойства, если его как следует охладили до максимально низкой температуры, а потом правильно упаковали и перевезли до магазина.По словам Михаила Кутушова, полезны и замороженные ягоды. Например, черника, малина и клубника богаты антиоксидантами и витамином С — все это остается в продуктах при шоковой заморозке.Овощи, такие как брокколи, шпинат и морковь, сохраняют витамины группы В, каротиноиды и клетчатку.«Правильно замороженные и хранящиеся рыба и мясо сохраняют большую часть своих питательных веществ. Главное — соблюдать условия заморозки и разморозки. Размораживать мясо и рыбу лучше всего в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы избежать размножения бактерий. Готовить размороженные продукты нужно сразу», — говорит Михаил Кутушов.Можно ли повторно замораживать продуктыНекоторые уверены, что повторная заморозка убивает полезные свойства, в результате чего в еде не остается витаминов, минералов и других важных элементов. На самом деле это миф, заверяет Марина Утяганова.«Повторная заморозка может снизить качество продукта, так как при каждом размораживании теряется часть влаги и питательных веществ. Однако если кусок мяса или рыба были разморожены в холодильнике и не подвергались воздействию бактерий, то их можно повторно заморозить», — говорит диетолог.Михаил Кутушов добавляет, что при каждом замораживании и размораживании образуются кристаллы льда, которые забирают полезные вещества. Поэтому рекомендация схожая: старайтесь постоянно повторно не замораживать, особенно те продукты, которые находились в тепле, а не в холодильнике.Есть ли паразиты в замороженных продуктахНа этот вопрос невозможно точно ответить «да» или «нет». Дело в том, что заморозка действительно может убить паразитов, но далеко не всех. От холода частично погибают:саркоспоридии,неоспоры,токсоплазма (простейшие паразиты),личинки ленточных червей.«Так, например, чтобы убить паразитов полностью, заморозка для курицы должна быть минимум минус 74 градуса, для свинины — минимум минус 71 градус, для говядины и рыбы — минимум минус 63 градуса», — приводит конкретные данные Марина Утяганова.Как понять, что замороженные продукты испорченыУ всего есть свой срок годности. Да, холод его существенно продлевает, но даже в морозилке продукты могут испортиться. На это укажут следующие признаки:Изменение цвета. Если мясо или рыба стали серыми или имеют странные пятна, это может быть признаком того, что продукт испортился.Неприятный или кислый запах. Это явный сигнал того, что продукт не годен к употреблению.Ледяные кристаллы. Если на продукте образовались большие ледяные кристаллы, это может указывать на то, что он был неправильно заморожен или хранился слишком долго.Странная текстура. Если продукт стал мягким или склизким, это также может быть признаком, что его пора отправить в мусорное ведро.В любом случае, если еда вызывает у вас сомнения, не стоит рисковать. Пищевые отравления — это тяжелая и затяжная история, нередко человеку требуется профессиональная помощь или госпитализация.Как выбрать самую полезную замороженную рыбуСуществует стереотип, что лучше покупать не замороженную, а охлажденную рыбу. Но это не так. Замороженная на корабле (именно на корабле!) рыба всегда представляет собой высококачественный продукт, говорит Людмила Фролова.«После заморозки прямо на борту рыба сохраняет свои питательные свойства, включая белки, жирные кислоты омега-3, витамины и минералы. Этот способ также предотвращает размножение микробов и образование токсинов, делает свежезамороженную рыбу максимально безопасной для употребления по сравнению с рыбой, не прошедшей этап заморозки на корабле сразу после вылова», — поясняет врач.Кроме того, замороженная на корабле рыба часто доступнее по цене.Помните, что вы можете всегда потребовать у продавца сертификат, в котором будет указано судно в разделе «изготовитель». Это означает, что разделка и заморозка происходили непосредственно в море после улова. Эта информация может быть указана и на упаковке или этикетке — как правило, производитель всегда делает акцент на том, что продукция изготовлена прямо в море. На прилавках можно найти свежезамороженную в море мойву, морского окуня, атлантическую сельдь, минтай и другие виды морских рыб.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки