Странно, но помогает: почему полезно поднимать ноги и выполнять другие необычные действия

Поднятие ног укрепляет здоровье, улучшая кровообращение.Для здоровья полезно каждый день проводить какое-то время, подняв ноги. Такая привычка может показаться необычной или странной, и тем не менее — ежедневное поднятие ног является одним из простых, но эффективных способов улучшить состояние организма. О том, почему полезно поднимать ноги, сообщила врач общей практики Татьяна Захарова.Почему полезно поднимать ноги?Это улучшает кровообращение. Поднятие ног выше уровня сердца способствует оттоку крови из нижних конечностей, что особенно полезно для людей, которые много времени проводят на ногах или, наоборот, ведут сидячий образ жизни. Благодаря такому эффекту уменьшаются отеки, проходит чувство тяжести в ногах. Вдобавок это помогает предотвратить развитие варикозного расширения вен.Снижает нагрузку на сердце. Поднятие ног положительно сказывается на работе сердца, так как к нему под действием гравитации в такой момент поступает много крови. Это облегчает нагрузку на сердце, которому не приходится напрягаться, чтобы «качать» для себя кровь. По словам врача, это особенно полезно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или склонностью к повышенному давлению.Расслабляет мышцы и снимает напряжение. После долгого дня ноги часто устают и болят. Их поднятие помогает расслабить мышцы, снять напряжение и уменьшить болевые ощущения. Такое действие также способствует улучшению общего самочувствия и снижению стресса за счет улучшения кровообращения (это хорошо сказывается на мозге).Улучшает лимфоток. Лимфатическая система играет важную роль в выведении токсинов из организма. Поднятие ног стимулирует лимфоток, что способствует детоксикации и укреплению иммунитета.Профилактирует отеки. Людям, склонным к отекам, поднятие ног помогает уменьшить задержку жидкости в тканях. Это особенно актуально для тех, кто страдает от заболеваний почек или сердечно-сосудистой системы.Как правильно поднимать ноги? Для достижения максимального эффекта рекомендуется поднимать ноги на 15–20 минут в день. Лучше всего лечь на спину и поднять ноги под углом 45–90 градусов, оперев их на стену или подложив подушку. Важно, чтобы ноги находились выше уровня сердца. Это простое упражнение можно выполнять перед сном или в любое удобное время.Что еще полезно делать для укрепления здоровья:Ходить босиком (по земле, траве, песку). Многим людям это помогает снизить уровень стресса, улучшить сон. Имеются данные о том, что благодаря такому ритуалу нормализуется уровень кортизола (гормона стресса) в крови.Выполнять дыхательные упражнения. Некоторые техники дыхания кажутся необычными: например, существует способ дыхания через одну ноздрю. Он помогает насытить организм кислородом и способствует уменьшению нервного напряжения, улучшает концентрацию.Быть благодарным. Хотя это может показаться странным, регулярная практика благодарности положительно влияет на психику, снижая уровень стресса и улучшая настроение. В чем состоит такая практика: нужно вспомнить о вещах, которые присутствуют в вашей жизни, за что вы очень благодарны.Жевать пищу 32 раза. Эта древняя практика, пришедшая из аюрведы, помогает улучшить пищеварение. Тщательное пережевывание пищи способствует лучшему усвоению питательных веществ и снижает нагрузку на желудок.Спать на полу. Многим людям с проблемой бессонницы помогает смена привычного места для сна (например, у них улучшается сон при перемещении с кровати на пол). Также сон на твердой поверхности пола может улучшать осанку, уменьшать боли в спине и шее.Петь или гудеть. Пение или гудение стимулирует блуждающий нерв, который отвечает за расслабление и восстановление организма. Это также улучшает дыхание и снижает уровень стресса.

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