Утренняя тошнота (без беременности): что ее вызывает?

Утренняя тошнота без беременности может быть симптомом различных заболеваний или состояний, от проблем с ЖКТ до стресса и эндокринных нарушений.Вызывать утром неприятное состояние дурноты могут многие нарушения и патологи, одной из наиболее распространенных причин этого ощущения являются заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщила в беседе с MedikForum.ru гастроэнтеролог Александра Алисова.Проблемы с ЖКТ. По словам врача, утреннюю тошноту может спровоцировать поздний прием пищи накануне и конкретно употребление жирных продуктов. Такая еда стимулирует выделение желудочного сока и желчи, однако в ночное время (из-за положения тела и естественного снижения активности) повышается риск их застоя или заброса в пищевод. В результате утром может возникнуть характерное чувство дурноты.Гастрит и язвенная болезнь желудка. Имеющееся воспаление слизистой оболочки желудка или наличие язвенных образований тоже может вызывать тошноту, особенно в состоянии натощак. Это происходит из-за воздействия кислого содержимого на стенки желудка.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При ГЭРБ происходит заброс желудочного сока в пищевод, что может вызвать утром после пробуждения изжогу, спазмы и тошноту.Панкреатит. Свойственное данному заболеванию воспаление поджелудочной железы может стать фактором тошноты утром, когда организм начинает активизироваться.Проблемы с желчным пузырем. Если вскоре после пробуждения начало тошнить, можно заподозрить холецистит (воспаление желчного пузыря) или желчнокаменную болезнь. Они тоже часто объясняют такую дурноту (особенно после употребления жирной пищи накануне).Эндокринные нарушения. Причиной утренней тошноты могут быть заболевания эндокринной системы и вызываемые ими гормональные сбои.Сахарный диабет. При диабете (особенно если уровень сахара в крови никак не контролируется) тошнота вызывается его колебаниями. Также это ощущение нередко говорит о развитии кетоацидоза.Гипотиреоз. В его случае функция щитовидной железы снижается, и это способствует появлению многих неприятных ощущений, включая упадок сил и дурноту. Гипотиреоз часто сопровождается замедлением обмена веществ, что влияет на работу ЖКТ.Надпочечниковая недостаточность. Недостаточная выработка гормонов надпочечников проявляется такими симптомами как тошнота, слабость и потеря аппетита, особенно утром.Неврологические нарушения. Некоторые неврологические состояния также способны провоцировать утреннюю тошноту:Мигрень. Такая тошнота может быть предвестником мигрени или сопровождать приступ головной боли, что связано с нарушением работы вегетативной нервной системы.Повышенное внутричерепное давление. Создавать его могут травмы, опухоли или инфекции. Чувство тошноты при данной проблеме часто возникает утром, так как в горизонтальном положении давление в черепе увеличивается.Проблемы с сердцем. При сердечных нарушениях эпизоды утреннего недомогания после пробуждения вместе с тошнотой и снижением артериального давления начинают происходить время от времени.Почему еще может тошнить утром:Инфекции и интоксикация. Состояние дурноты утром бывает связано с отравлением или инфекционными заболеваниями (например, оно наблюдается при гепатите или при поражении бактерией хеликобактер пилори).Нарушения сна. Бессонница вызывает утреннюю тошноту из-за переутомления и нарушения работы вегетативной нервной системы.Гипогликемия. Когда организм долгое время не получает пищи (например, человек не поужинал накануне), утром может возникнуть состояние гипогликемии, обусловленное сильным снижением сахара в крови. В этом случае будут ощущаться тошнота, слабость и головокружение.«Тошнить утром может появиться по многим причинам. При ее возникновении важно обращать внимание, присутствуют ли у человека другие неблагополучные симптомы. Если чувство дурноты ощущается вместе с очень сильной слабостью и сердцебиением, если человек бледнеет, покрывается испариной, начинает часто дышать, с трудом говорит, нужно вызывать скорую помощь. Если тошнота по утрам начинает ощущаться периодически, важно обратиться к врачу для диагностики».

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