JAD: магнитная стимуляция мозга нарушила нейронные цепи никотиновой зависимости

Китайские ученые из Юньнаньского педагогического университета обнаружили, что короткий курс транскраниальной магнитной стимуляции (rTMS) мозга снижает тягу к курению и перестраивает нейронные цепи, связанные с никотиновой зависимостью.В эксперименте задействовали 60 курильщиков и 64 некурящих человека. Курильщики получили пятидневный курс rTMS, направленный на левую дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC) — область мозга, связанную с самоконтролем.Контрольная группа получила фиктивную стимуляцию.В результате у курильщиков снизилась связь между лобно-теменной сетью (контроль) и сетью базальных ганглиев (вознаграждение). Лобно-теменная сеть стала работать более независимо.Участники, получившие rTMS, сообщили о значительном уменьшении желания курить.По словам авторов открытия, rTMS показала многообещающие результаты в борьбе с табачной зависимостью. Этот метод может стать важным дополнением к существующим подходам, помогая людям бросить курить.

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