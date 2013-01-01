Плохая ПАМЯТЬ: 13 возможных причин

Вы идете на кухню, но в итоге не имеете ни малейшего представления, почему вы там оказались, или с кем-либо познакомились и очень скоро уже забыли имя человека.Плохая память — бич современного общества. Проблема с памятью может возникнуть в любом возрасте. Вы идете на кухню, но в итоге не имеете ни малейшего представления, почему вы там оказались, или с кем-либо познакомились и очень скоро уже забыли имя человека. Наверняка многие испытывали подобное. Такие провалы, как правило, связаны с перегрузкой информации, но время от времени, другие факторы мешают нашей способности запоминать.13 самых распространенных причин провалов в памяти1. Дефицит витамина B12Аналогично железу, B12 помогает в создании красных кровяных клеток, уменьшает вялость и риск анемии, улучшает процессы жизнедеятельности памяти. Недавнее исследование показало, что дефицит витамина B12 может привести к сбоям в памяти.Исследование показало, что В12 работает в качестве защитного слоя для миелина — вещества, которое покрывает нервы. Когда не хватает В12 в нашей системе, слой недостаточно толстый и получает повреждения. Это повреждение замедляет нервные импульсы, которые также могут привести к провалам в памяти.Дефицит витамина может быть вызван старостью: чем старше мы становимся, наш желудок выделяет все меньше кислоты, что делает более трудным для наших органов поглощать питательные вещества из пищи.Другой причиной может быть нездоровый выбор диеты, анемия, и болезнь Крона. В12 больше всего содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах. Однако перед изменениями в своем рационе посоветуйтесь со своим врачом.2. Высокое кровяное давлениеЕсли вы находитесь в возрасте старше 45 и часто испытываете проблемы с памятью, есть смысл проверить ваше кровяное давление.В исследовании, проведенном в Университете Алабамы, было установлено, что люди, которые имеют высокое кровяное давление, как правило, страдают от меметического упущения, а также снижением когнитивных навыков, по сравнению с людьми с нормальным артериальным давлением.Хорошей новостью является то, что здоровая диета, физические упражнения и потеря веса могут помочь снизить риск данной проблемы.3. ГипотиреозЕсли вы часто устаете, набрали вес, чувствуете себя подавленным и постоянно испытываете проблемы с памятью, вы, возможно, страдаете от гипотиреоза.Гипотиреоз часто происходит медленно и постепенно, снижая уровень гормона тироксина (Т4), который имеет важную роль в производстве энергии нашего организма. Низкий Т4 вызывает медленный метаболизм и медленные когнитивных функции, в результате чего происходят провалы в памяти.Общей причиной гипотиреоза являются аутоиммунные заболевания, такие как Хашимото, когда тело атакует себя самого. Кроме того, вирусные инфекции и даже злоупотребление антибиотиками могут также вызвать гипотиреоз.4. МенопаузаОбщая теория, что существует связь между забывчивостью и менопаузами у женщин, была недавно подтверждена. Исследование, проведенное в Университете Калифорнии, подтверждает, что как только уровень эстрогена сокращается, как правило, начинаются провалы в памяти. Эстроген защищает нейротрансмиттеры, а без достаточного уровня этого гормона они становятся менее эффективными.5. МигреньЕсли вы страдаете от мигрени, вы можете быть подвержены риску пострадать от транзиторной глобальной амнезии (ТГА) в возрасте старше 50 лет. ТГА — это состояние, туда попал, все еще осознавая, кем он сам является, и кто его окружает.Этот тип амнезии обычно считают причиной генетического дефекта, приводящего к распространению нервных импульсов в головном мозге. ТГА может временно парализовать память, а мигрени могут быть вызваны внезапным погружением в горячую или холодную воду, экстремальным эмоциональным стрессом или даже половым актом. К счастью, ТГА является малораспространенным состоянием и легко лечится.6. Длинные перелетыДлинные перелеты приводят к сильной усталости. Этот симптом, как правило, вызван плохим сном, а также нарушением биоритма.Исследование, проведенное в Университете Калифорнии, показало, что чувство сонливости, провалы в памяти и трудности в обработке информации могут некоторое время продлиться после полета, и даже после того, как биоритм человека вернулся в норму. Когда мы спим, наш мозг обрабатывает воспоминания, так что недосыпание может вызвать провалы в памяти.7. БеременностьБеременные женщины часто подвергаются стигматизации, что является нарушениями в памяти, но в недавнем исследовании, проведенном в Австралии, исследователи сравнили производительность беременных женщин против небеременных. Результаты были убедительными: первой группе было намного сложнее выполнять задачи, связанные с памятью. Исследователи предположили, что причины этого в образе жизни и диете.8. ХимиотерапияЧасто встречающийся неприятный побочный эффект химиотерапии — потеря памяти. Ведь не просто так часто такие терапии называют промывкой мозга пациентов.Химиотерапия может повлиять на функции клеток мозга, исходя из исследования Стэнфордского университета, которое показало, что женщины, которые подвергаются химиотерапии для лечения рака молочной железы, имели провалы в памяти.Это, как правило, поправимая ситуация, и функции памяти вернутся к нормальному уровню при прекращении химиотерапии, но в некоторых случаях улучшение занимает годы.9. АнестезияПри проведении сложных операций анестезия часто является единственным способом, чтобы пациент смог выдержать их. Недостатком является то, что возможна потеря памяти и снижение когнитивных функций после операции. В Университете Флориды обнаружили, что около 38% пациентов старше 55 лет страдали от потери памяти после операции, а 12,7% имели серьезные проблемы опознаванием в течение следующих 3 месяцев.10. ЭпилепсияЭпилепсия является одним из видов «короткого замыкания» в мозге, вызывая судороги и затрагивая более 50 миллионов человек во всем мире. Во время приступа в мозг попадают электрические импульсы, что приводит к таким проблемам, как временная потеря двигательных навыков, потеря когнитивной функции и ухудшение памяти.11. Лекарства от артрита и астмыКортикостероиды – стероиды, которые тело производит, и они могут приниматься для лечения астмы и артрита. Прием высоких доз в течение шести месяцев или более может привести к проблемам с памятью.Несмотря на то, что это довольно редкое явление, кортикостероиды могут фактически убить клетки мозга и привести к атрофии головного мозга. Изменение дозировки может помочь, но ваш врач должен проконсультировать вам относительно других возможных побочных эффектов.12. ДепрессияДепрессия связана с низким уровнем химических веществ в мозге, таких как серотонин или норадреналин. Эти химические вещества могут влиять на процессы, связанные с памятью в мозге. Антидепрессанты и психологическое лечение могут помочь с проблемами памяти в этом случае.13. Чрезмерное употребление алкоголяЧем больше алкоголя вы потребляете, тем меньше ваш мозг способен хранить краткосрочные воспоминания. Алкоголь влияет на гиппокамп, уменьшая его функции, в том числе формирование новых воспоминаний, поэтому мы иногда забываем, что мы сделали во время какой-нибудь гулянки.Длительное злоупотребление алкоголем срок может привести к синдрому Корсакова — способность к образованию краткосрочных воспоминаний теряется, что делает трудным вспомнить недавнюю информацию.Медленная, контролируемая реабилитация может остановить процесс потери памяти, по крайней мере, у 25% больных.

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